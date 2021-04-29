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29.04.2021 17:38
Рубрика: В мире

Как в Турции готовятся к полному локдауну

Текст: Ольга Бухарова
С 29 апреля (с семи часов вечера) в Турции будет объявлен полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Он продлится до 17 мая. "Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты. Междугородные поездки будут осуществляться по обязательному разрешению, общественный транспорт будет работать с 50-процентной загруженностью", - передает заявление Эрдогана ТАСС.
Фото: Татьяна Шевякова Фото: Татьяна Шевякова
Фото: Татьяна Шевякова

Моя знакомая, которая несколько лет назад вышла замуж за гражданина Турции и сейчас с двумя детьми живет в городе Мерсин, рассказала, как турки готовятся к режиму ограничений.

Фото: Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images
Локдаун в Турции не коснется иностранных туристов

- Сегодня в последний раз перед локдауном дети ходили в детский сад, а уже с пятницы школы и детсады будут закрыты. Разрешено работать только продуктовым магазинам. Будем все сидеть дома. Накануне съездила в книжный магазин, купила для себя и дочек пазлы и раскраски. Пригодится, пока будем на домашнем режиме. Хорошо, что у нас есть небольшая придомовая территория, поэтому рассчитываю, что сможем позволить короткие прогулки.

Решила сегодня сходить в магазин детской одежды. В залах столпотворение! Открыто лишь несколько касс. Народ закупается, как в последний раз.

Почти все продукты заметно подорожали - и крупы, и овощи-фрукты, а также молочная продукция. Например, если раньше литровый пакет молока стоил 4,5 лиры (41,14 руб. по курсу ЦБ РФ - прим. ред), то теперь - 7,5 лиры ( 68,56 руб. по курсу ЦБ РФ). Гречку можно было купить максимум за 11-12 лир/кг (109 руб. по курсу ЦБ РФ), а сейчас - 20 лир/кг (182,83 руб. по курсу ЦБ РФ).

Фото: Татьяна Шевякова

Нас греет надежда, что по истечении этих 19 дней заработает все. Таким образом, объявив полный локдаун, власти Турции хотят победить коронавирус и открыть туристический сезон.

Фото: Татьяна Шевякова
В мире Ближний Восток Турция Пандемия коронавируса COVID-19

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