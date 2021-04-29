Каннский фестиваль чувствует себя все увереннее

29 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что культурные учреждения страны, включая кинотеатры, могут открыться для публики уже 19 мая. И вопреки предсказаниям скептиков Каннский международный кинофестиваль - крупнейшее из культурных событий Европы - все уверенней прогнозирует, что он пройдет в своем обычном формате с 6 по 17 июля.

28 мая будет объявлена полная программа его 74-го выпуска, но уже известно, что откроет фестиваль новая картина Леоса Каракса - мюзикл "Аннетт", а не состоявшиеся в прошлом году премьеры фильмов "Бенедетта" Пола Верховена и "Французский вестник" Уэса Андерсона войдут в афишу главного конкурса. "Пришла пора говорить о нашей уверенности, даже о твердой уверенности, что Каннский фестиваль в июле состоится", - заявил французскому радио директор фестиваля Тьерри Фремо.

Эта уверенность пока выглядит чрезмерной, если вспомнить, что французские кинотеатры закрыты уже полгода, и до сих пор в стране действует комендантский час - после 19 часов люди могут только выгулять собаку, да и то в радиусе километра от дома. Но оптимисты объясняют эти строгости в основном неповоротливостью французской бюрократии. Каннский фестиваль крайне важен для страны: он главная стартовая площадка для национальной киноиндустрии, практически остановленной пандемией - более 400 картин производства прошлого года все еще ждут своей очереди выйти на экраны. Поэтому особые надежды возлагаются на Каннский кинорынок, который в этом году пройдет онлайн с 21 по 25 июня, т.е. завершится за неделю до открытия самого фестиваля. Обычно он проходит одновременно с фестивалем, и шумиха вокруг конкурсных премьер подогревает интерес потенциальных дистрибьюторов. Разделение двух форумов во времени не возбуждает в продюсерских компаниях ликования: по правилам Канн, любые показы картин, включая рыночные, до их премьеры на фестивале запрещены. А по законам коммерции отсутствие шумихи снижает энергию спроса.

Пока не совсем ясно, в какой степени Франция откроется к июлю для иностранцев. Как объявил Европейский союз, вакцинированным американцам въезд в страну уже летом будет открыт. Но американские компании пока не спешат заявить о своем присутствии на Лазурном берегу - выжидают, как пойдут дела.

Совершенно ясно, что даже в самом лучшем случае Каннский фестиваль этого года не сможет вернуться к своим обычным масштабам - пандемийные ограничения за оставшиеся 9 недель вряд ли исчезнут окончательно. Но Венеция прошлого года доказала, что можно провести фестиваль даже в более напряженной ситуации, чем теперь, и все согласны в том, что единственная возможность выжить в глобальной беде - это упрямо двигаться вперед.

И мировое фестивальное движение, похоже, начинает оттаивать после глубокой заморозки. Недавно и правительство Швейцарии разрешило кинофестивалю в Локарно провести свои просмотры на легендарной Пьяцца Гранде в августе. Пока не слышно апокалиптических заявлений от фестиваля в Карловых Варах - стало быть, и там надежды на этот год еще живы. Ну, а Венеция, накопившая опыт проведения своей Мостры в условиях почти фронтовых, наверняка сохранит свои позиции и в этом году.