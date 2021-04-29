Постановление правительства Кировской области от 28 апреля 2021 года № 215-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

Новости

Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 апреля 2021 г.

Постановление правительства Кировской области от 28 апреля 2021 года № 215-П "О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" во исполнение пункта 2-1 Указа Губернатора Кировской области от 17.03.2020 № 44 "О введении режима повышенной готовности" Правительство Кировской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Кировской области от 25.03.2020 № 122-П "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской области" следующие изменения:

1.1. В пункте 1:

1.1.1. В подпункте 1.2.1.3 подпункта 1.2.1 подпункта 1.2:

1.1.1.1. Подпункт 1.2.1.3.1-1 исключить.

1.1.1.2. Дополнить подпунктом 1.2.1.3.17 следующего содержания:

"1.2.1.3.17. Осуществление с 01.06.2021 деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления в организациях сезонного или круглогодичного действия стационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием при обеспечении выполнения требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.03.2021 № МР 3.1/2.4.0239-21".

1.1.2. Подпункт 1.7 исключить.

1.2. Пункт 6 дополнить подпунктом 6.5 следующего содержания:

"6.5. Контроль соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованными на базе муниципальных образовательных организаций, требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.03.2021 № МР 3.1/2.4.0239-21".

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:

"8. Министерству спорта и молодежной политики Кировской области обеспечить:

8.1. Контроль соблюдения подведомственными спортивными организациями требований подпункта 1.2.3.4 настоящего постановления.

8.2. Контроль соблюдения загородными стационарными организациями отдыха детей и их оздоровления, являющимися структурными подразделениями Кировского областного государственного автономного учреждения "Центр отдыха и оздоровления детей "Вятские каникулы", требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.03.2021 № МР 3.1/2.4.0239-21".

1.4. Дополнить пунктами 8-1 и 8-2 следующего содержания:

"8-1. Министерству образования Кировской области обеспечить контроль соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованными на базе областных государственных образовательных организаций, требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.03.2021 № МР 3.1/2.4.0239-21.

8-2. Министерству социального развития Кировской области обеспечить контроль соблюдения организациями отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, организованными на базе областных государственных организаций социального обслуживания населения, требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов, в том числе санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16, рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. от 29.03.2021 № МР 3.1/2.4.0239-21".

1.5. Пункт 16 после слов "загородных стационарных организаций отдыха детей и их оздоровления" дополнить словами ", организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием".

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Правительства Кировской области А.А.Чурин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией