Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции

Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" сегодня, 29 апреля, запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. Базовый модуль получил название "Тяньхэ". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. "Тяньхэ" также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос, пишет ТАСС.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой. В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Сборку станции на орбите планируют завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.

Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил спутник Shiyan-6 для изучения космоса. Это был уже третий по счету старт. Первый спутник был запущен в ноябре 2018 года, второго - в июле 2020-го. Китай сегодня активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В этом году КНР планирует побить собственный рекорд по количеству запущенных в космос аппаратов.