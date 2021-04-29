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29.04.2021 06:46
Рубрика: В мире

Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции

Фото: Guo Wenbin/Xinhua via AP Фото: Guo Wenbin/Xinhua via AP
Фото: Guo Wenbin/Xinhua via AP

Китай при помощи тяжелой ракеты-носителя "Чанчжэн-5" сегодня, 29 апреля, запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции. Трансляцию вело Центральное телевидение Китая.

Фото: Pablo de Leon‎/Wikimedia.org
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Запуск был осуществлен с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань. Базовый модуль получил название "Тяньхэ". Он состоит из приборно-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. "Тяньхэ" также оборудован шлюзом для выхода членов экипажа в открытый космос, пишет ТАСС.

После выведения в космос базового модуля "Тяньхэ" Китай планирует при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-7" запустить к нему грузовой корабль "Тяньчжоу-2". После него в космос будет запущен пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту. Его стыковка с базовым модулем "Тяньхэ" сделает станцию обитаемой. В общей сложности монтаж всех узлов станции потребует около года и предусматривает по меньшей мере 11 запусков. Сборку станции на орбите планируют завершить в 2022 году. По оценке Китайской академии космических технологий, срок ее эксплуатации составит около 15 лет.

Ранее сообщалось, что Китай успешно запустил спутник Shiyan-6 для изучения космоса. Это был уже третий по счету старт. Первый спутник был запущен в ноябре 2018 года, второго - в июле 2020-го. Китай сегодня активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В этом году КНР планирует побить собственный рекорд по количеству запущенных в космос аппаратов.

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