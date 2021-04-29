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29.04.2021 18:32
Рубрика: Общество

Курорт "Три вулкана" добавит популярности туристической Камчатке

Текст: Марина Володина
"Интеррос" Владимира Потанина и госкорпорация "Туризм.РФ" будут совместно развивать новый курорт "Три Вулкана" на Камчатке. Сегодня партнер "Интерроса" - компания "Васта Дискавери" подписала соглашение с корпорацией "Туризм.РФ". Проект нового курорта предусматривает создание гостиницы на 1 000 номеров, строительство 30 километров горнолыжных трасс и пяти подъемников. "Интеррос" выступит главным инвестором проекта, а "Васта Дискавери" будет осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию объекта. Сроки реализации - до 2026 года.
Участники массового спуска с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта на Камчатке. Участники массового спуска с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта на Камчатке.
Участники массового спуска с горы Морозной на фестивале снега и зимних видов спорта на Камчатке.

По словам генерального директора "Интерроса" Сергея Батехина, для компании это не первая подобная инвестиция: "Нам важно, что партнерство с корпорацией "Туризм.РФ" в проекте "Парк Три вулкана" позволит снизить долговую нагрузку и высвободить дополнительные средства для расширения инвестиционной программы. А в результате - сделает Камчатку более комфортной и доступной для туристов, создаст новые рабочие места, даст импульс развитию всей экономики региона".

Курорт на Камчатке станет частью крупного проекта корпорации "Туризм.РФ" по созданию нескольких курортов в регионах России. "Васта Дискавери" - один из первых партнеров "Туризм РФ" в рамках национального проекта по туризму. Среди других проектов, о которых стало известно, - это создание курорта "Лагонаки" в Адыгее, а также строительство 10 гостиниц в ряде регионов РФ.

Туристы отдыхают на горнолыжном курорте на Камчатке.

Инвестиции в курортную отрасль для частных инвесторов предполагают долгий возврат, однако для государства экономический эффект надо считать по-иному. Согласно данным опубликованного недавно исследования Института стратегических коммуникаций, государственные вложения в строительство горных курортов Сочи за период после проведения зимней Олимпиады-2014 окупились в пропорции 1/30 - на каждый рубль вложения приходится 30 рублей прибыли, полученной бюджетами разных уровней. Ожидается, что проект "Три Вулкана" вдохнет новую жизнь в регион. Как считает губернатор Камчатского края Владимир Солодов, "курорт "Три вулкана" - яркий пример крупного якорного проекта, который может потянуть за собой развитие всей туристической инфраструктуры".

По словам Сергея Бачина, генерального директора "Васта Дискавери", у его компании есть успешный опыт взаимодействия с государством, полученный в период олимпийского строительства. "Консолидация усилий государства и инвесторов способствует эффективному решению целого комплекса важных задач, в том числе при строительстве инфраструктурных объектов. Уверен, что партнерские отношения с корпорацией "Туризм.РФ" и совместная реализация проекта по созданию нового туристического кластера на Камчатке станут наглядным примером этого", - отметил бизнесмен.

Сноубордисты на территории горнолыжной базы.

"Интеррос" уже имеет успешный опыт развития курорта "Роза Хутор", который после Олимпиады-2014 стал популярной всесезонной туристической дестинацией, принимающей около 2 миллионов туристов в год. Здесь создано почти 4000 рабочих мест, государственная казна ежегодно наполняется налогами на сумму более 1,5 млрд рублей. Ранее сообщалось о запуске "Интерросом" совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ" проекта всесезонного горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Инвестиции составят около 80 миллиардов рублей.

Общество

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