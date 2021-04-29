Постановление правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 года № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

В целях создания устойчивого коллективного иммунитета населения Магаданской области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения групповых очагов заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в коллективах организаций, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Правительство Магаданской области постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции" согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 мая 2021 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение № 1

Утверждены постановлением Правительства Магаданской области от "29" апреля 2021 г. № 340-пп





Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также - Меры) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для целей настоящих Мер используются следующие термины и сокращения:

социальное дистанцирование - соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее полутора метров в общественных местах;

лицевые маски для защиты дыхательных путей - медицинские одноразовые маски, ватно-марлевые маски, маски многоразового использования, респираторы или иные их заменяющие средства индивидуальной защиты дыхательных путей;

метод ИФА - метод иммуноферментного анализа;

метод ПЦР - метод полимеразноцепной реакции;

антитела класса IgG и IgM - антитела иммуноглобулина (1g) класса G в защитных титрах, антитела иммуноглобулина (1g) класса М в защитных титрах соответственно;

РНК - рибонуклеиновая кислота.

1. Гражданам, находящимся на территории Магаданской области:

1) соблюдать социальное дистанцирование;

2) обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте.

Применение лицевых масок для защиты дыхательных путей также обязательно в иных общественных местах, используемых гражданами для работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

2. Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 65 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением лиц, иммунизированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц, ранее переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), соблюдать режим "самоизоляции", а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы, исполнения государственных или общественных обязанностей), которая не приостановлена настоящими Мерами;

3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

4) выгула домашних животных;

5) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) осуществления любительского рыболовства и охоты.

Условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

3. Ограничить на территории Магаданской области:

1) количество одновременно присутствующих граждан в концертных залах, помещениях театров до 75 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (концертного зала, помещения);

2) количество одновременно присутствующих граждан в помещениях учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) до 75 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения);

3) проведение государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, культурных, протокольных досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий (за исключением спортивных), проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек.

Установить, что проведение мероприятий, указанных в настоящем подпункте, допускается только при условии участия не более 50 человек и соблюдения участниками мероприятий социального дистанцирования;

4) количество одновременно присутствующих граждан при проведении спортивных мероприятий в помещениях спортивных сооружений закрытого типа, в том числе расположенных на территориях образовательных организаций, до 75 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения).

Установить, что проведение спортивных мероприятий в спортивных сооружениях закрытого типа, допускается только по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области.

4. Рекомендовать органам государственной власти Магаданской области, органам местного самоуправления, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

4.1. Осуществлять в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации временный перевод по инициативе нанимателя (работодателя) на дистанционную работу работников, не вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), не имеющих положительного результата исследования методом ИФА на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM) и выполняющих работу в организациях (структурных подразделениях) с коллективным иммунитетом к новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 70 процентов от численности присутствующих в зданиях, помещениях организаций (структурных подразделений) работников.

4.2. Руководствоваться положениями части второй статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в организациях (структурных подразделениях), где с учетом специфики работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, невозможно осуществить временный перевод сотрудника на дистанционную работу по инициативе работодателя, либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую функцию.

5. Обязать лиц, прибывающих в Магаданскую область с территории иностранных государств, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских судов):

1) граждан Российской Федерации:

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти лабораторное исследование методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и разместить информацию о результате лабораторного исследования в Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1);

- до получения результатов лабораторного исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 соблюдать режим "самоизоляции" по месту жительства (пребывания);

- прибывающим после 01 мая 2021 года в дополнение к требованиям, изложенным в абзацах втором-третьем настоящего подпункта, необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 в срок до 5 календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с предоставлением сведений о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 в Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив форму "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/1). Интервал между первым и повторным лабораторным исследованием на COVID-19 методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 должен составлять не менее суток;

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций;

2) иностранных граждан, лиц без гражданства:

- обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (Магаданской области);

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

6. Иностранным лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя соблюдать режим "самоизоляции" в течение периода, определяемого по соглашению с работодателем, в помещениях, предоставляемых работодателем, а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

3) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- исключить на объектах торговли и оказания услуг населению работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

- не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей;

- проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены, дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

- обеспечить входную дистанционную термометрию работников при входе в здание (помещение) организации и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

- не допускать к работе лиц с температурой тела выше 37 градусов Цельсия и лиц, контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при проявлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечить строгое соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

8. Работодателям (всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области):

- обеспечить наличие у иностранных граждан, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (Магаданской области);

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу лиц, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, и их транспортирование к месту временного пребывания для прохождения режима "самоизоляции" на срок 14 календарных дней со дня прибытия;

- не устанавливать либо сокращать срок нахождения работников в режиме "самоизоляции", переболевшим COVID-19 либо вакцинированным от COVID-19, только при наличии у них отрицательного результата исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и положительного результата исследования методом ИФА на наличие антител класса IgG (независимо от присутствия антител класса IgM);

- принимать меры по минимизации контактов прибывших работников с населением Магаданской области;

- при проявлении у работников первых признаков респираторных заболеваний обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

9. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета, по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, подлежат:

1) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области;

2) работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Магаданский областной дом ребенка специализированный";

3) работники организаций отдыха детей и их оздоровления.





Приложение № 2

Утвержден постановлением Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп





Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима "самоизоляции"

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней (МКБ-10) по коду Е10.

2. Болезни органов дыхания:

- другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J44;

- астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J45;

- бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду I 27.2,1 27.8,1 27.9.

4. Наличие трансплантируемых органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по коду Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по коду N 18.0; N 18.3-N18.5.

6. Злокачественные новообразования любой локализации в числе самостоятельных, множественных локализации, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С00-С80, С97.

7. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы, миелодиспластический синдром, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по кодам С81-С96, D46.







