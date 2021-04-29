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29.04.2021 21:30
Рубрика: В мире

Макрон объявил о поэтапном снятии во Франции антиковидных ограничений

Текст: Вячеслав Прокофьев ( Париж)
Французский президент Эмманюэль Макрон дал интервью представителям региональной прессы, и оно должно быть опубликовано в газетах в пятницу, 30 апреля. Однако основные положения, а речь идет о поэтапном снятии санитарных ограничений в стране, стали известны уже в четверг.
Фото: Владимир Биль/РГ Фото: Владимир Биль/РГ
Фото: Владимир Биль/РГ

Итак, старт смягчению локаута будет дан 3 мая, когда французам разрешат свободно перемещаться из одного региона в другой. Ранее для того, чтобы отправиться на расстоянии большее, чем 10 километров от дома, надо было обосновать причину и получить специальное разрешение.

Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
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Следующий, второй этап выхода из карантина придется на 19 мая. Французы смогут наконец-то устроиться компанией (правда, не более шести человек) за столиками на открытых террасах ресторанов. Надо полагать, что вино и пиво будут литься рекой…

Распахнут двери музеи, заработают театры и кинотеатры (они бездействовали, считай, свыше полугода). Все это будет происходить при соблюдении санитарных норм, а количество единовременно находящихся в залах людей установят в начале мая. Причем комендантский час будет начинаться не в 19:00, как сейчас, а в 21:00.

Третий этап намечен на 9 июня. Комендантский час перенесут еще на два часа: до 23:00. Французы смогут, не боясь штрафов в 135 евро, прогуливаться по вечерним бульварам и полноценно посещать кафе и рестораны: им разрешат принимать посетителей не только на террасах, но и в залах. Заработают фитнес-клубы и прочие спортивные заведения, естественно, при четком соблюдении санитарных норм.

Фото: REUTERS
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С 9 июля во Францию начнут также пускать иностранных туристов. Однако им для этого надо будет запастись особым "санитарным пропуском". Каким он будет, пока не ясно. Разъяснения по этому вопросу, судя по всему, дадут не позже середины мая.

Последний четвертый этап планируют запустить 30 июня, когда отменят практически все ограничения, в том числе и комендантский час. Правда, некоторые все-таки останутся. Так, дискотеки останутся под замком минимум до начала осени.

Важно отметить, что возвращение к нормальной жизни будет проходить при одном очень важном условии: при улучшении эпидемической обстановки в стране. Если ситуация с ковидной заразой станет ухудшаться, то откат на прежние позиции будет неминуем.

В мире Европа Франция Пандемия коронавируса COVID-19

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