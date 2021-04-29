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29.04.2021 12:35
Рубрика: Происшествия

МЧС до 11 мая будет работать в усиленном режиме

Текст: Тимофей Борисов

Силы и средства МЧС России в период с 30 апреля по 11 мая переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

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"Порядка 71 тысячи сотрудников МЧС России и около 17 тысяч единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность майских праздничных дней с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Сотрудниками МЧС России на особый контроль взяты все места массового скопления людей и места купания. Во всех субъектах страны организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается отдыхать на природе и выезжать на садовые и дачные участки. Как правило, риск возникновения пожаров возрастает в период майских праздников", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Там напомнили и номера телефонов, которые можно использовать в случае чрезвычайных происшествий: 01 или 101. Также спасатели рекомендовали в эти дни не оставлять детей без присмотра.

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