МЧС до 11 мая будет работать в усиленном режиме

Силы и средства МЧС России в период с 30 апреля по 11 мая переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

"Порядка 71 тысячи сотрудников МЧС России и около 17 тысяч единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность майских праздничных дней с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Сотрудниками МЧС России на особый контроль взяты все места массового скопления людей и места купания. Во всех субъектах страны организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается отдыхать на природе и выезжать на садовые и дачные участки. Как правило, риск возникновения пожаров возрастает в период майских праздников", - говорится в сообщении на сайте МЧС.

Там напомнили и номера телефонов, которые можно использовать в случае чрезвычайных происшествий: 01 или 101. Также спасатели рекомендовали в эти дни не оставлять детей без присмотра.