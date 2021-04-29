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29.04.2021 14:07
Рубрика: Происшествия

МЧС РФ взяло на особый контроль места купания

Текст: Тимофей Борисов

В пресс-службе МЧС России сообщили, что спасатели взяли на особый контроль не только места массового скопления людей, но и места купания. Это относится, конечно, не к северным регионам. Но в МЧС, видимо, полагают, что в майские праздники найдутся и те, кто захочет окунуться в Черное море в Сочи или в Крыму.

МЧС до 11 мая будет работать в усиленном режиме

"Порядка 71 тысячи сотрудников МЧС России и около 17 тысяч единиц техники ежесуточно будут обеспечивать безопасность майских праздничных дней с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки. Сотрудниками МЧС России на особый контроль взяты все места массового скопления людей и места купания. Во всех субъектах страны организована адресная профилактическая работа с населением, в первую очередь с теми, кто собирается отдыхать на природе и выезжать на садовые и дачные участки", - сообщили в МЧС.

Также в ведомстве обратили особое внимание на соблюдение противопожарных мер. В майские праздники риск пожаров значительно увеличивается, так как люди ходят в лес и разводят костры, бросают окурки, жарят шашлыки.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство МЧС

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