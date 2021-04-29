Медведев: При "четырехдневке" не должна уменьшаться зарплата

Введение четырехдневной рабочей недели не должно уменьшать зарплату. Об этом заявил зампред Совбеза, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Он также отметил актуальность этого формата занятости во многих экономически развитых странах.

"Некоторые компании прямо объявили четырехдневку. Но мы с вами взрослые люди и понимаем, что здесь должно быть соблюдено несколько условий. Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней", - заявил Медведев в ходе заседания круглого стола с представителями профсоюзных организаций, где обсуждались изменения в закон о занятости .

Председатель "ЕР" также отметил, что из-за сокращенной недели "не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности". "Потому что в этом случае это дорога в тупик", - считает он.

Ранее Медведев заявил, что переход к четырехдневной рабочей неделе должен быть плавным и экономически обоснованным.