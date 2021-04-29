Медведев призвал минимизировать злоупотребления при ненормированном графике

Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что работа над совершенствованием трудового законодательства продолжается. Сегодня он проводит круглый стол с представителями профсоюзных организаций по изменениям в закон о занятости​​​.

"Тем много, в числе обсуждаемых и электронный кадровый документооборот и, конечно, работа по минимизации злоупотреблений со стороны работодателя в связи с ненормированным рабочим днем, многократным перезаключением срочных трудовых договоров, что, к сожалению, до сих пор остается реальной практикой в целом ряде организаций", - заявил Медведев.

Он отметил, что при работе над поправками в законодательство обсуждаются и вопросы, связанные с регулированием новых форм занятости, таких как самозанятость и платформенная занятость.