Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии

Новости

В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона 13:39
Глава МИД Чехии: Прага выступает за улучшение отношений с РФ 13:38
Медведев: При "четырехдневке" не должна уменьшаться зарплата 13:37
В Москве вертолеты начнут мониторинг пожароопасной обстановки с 1 мая 13:28
300 историй опубликовано в онлайн-проекте "Красная книга Москвы" 13:27
Медведев призвал минимизировать злоупотребления при ненормированном графике 13:08
На Ямале режим повышенной готовности продлили до 30 июня 13:04
Захарова прокомментировала слова посла ЕС о "низшей точке" в отношениях с РФ 13:04
На поддержку внутреннего туризма будут выделять по 5 млрд рублей в год 12:57
В ФРГ из-за последствий прививки AstraZeneca умерла женщина 12:56
СМИ: "Спартак" намерен приобрести полузащитника "Бенфики" Шикиньо 12:56
Роспотребнадзор развеял главный страх перед вакцинацией от COVID-19 12:50
Доплату к пенсии и выплаты на ребенка в Москве можно оформить онлайн 12:49
Модель потребовала от Роналду почти 80 миллионов долларов 12:38
МЧС до 11 мая будет работать в усиленном режиме 12:35
В Дагестане объявили выходными 13 и 14 мая 12:34
Пункты вакцинации от COVID-19 в Подмосковье будут работать в майские праздники 12:28
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 12:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 13:00
Рубрика: Власть

Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии

Текст: Айсель Герейханова
Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что необходимо и дальше работать над регулированием удаленного и комбинированного формата занятости работников.
Фото: Юлия Зырянова/ РИА Новости Фото: Юлия Зырянова/ РИА Новости
Фото: Юлия Зырянова/ РИА Новости

Сегодня на площадке "ЕР" проходит обсуждение поправок в партийный законопроект о занятости.

Фото: deagreas / iStock
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

"Мир идет вперед. Очевидно, что удаленная занятость, комбинированная занятость сохранится за рамками любой пандемии просто потому, что так удобно людям, работникам, так удобно работодателям", - заявил он. Медведев также не исключил, что и дальше потребуются изменения трудового законодательства.

Он подчеркнул, что "права работников должны быть защищены вне зависимости от того, какая форма занятости используется, где и каким образом работник трудится". "Должны формироваться все права, включая набор пенсионных прав, предоставляться социальные гарантии", - считает он.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Работа Занятость Президент Совет Безопасности Партии "Единая Россия" Рынок труда Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"