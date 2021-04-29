Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии

Зампред Совбеза, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что необходимо и дальше работать над регулированием удаленного и комбинированного формата занятости работников.

Сегодня на площадке "ЕР" проходит обсуждение поправок в партийный законопроект о занятости.

"Мир идет вперед. Очевидно, что удаленная занятость, комбинированная занятость сохранится за рамками любой пандемии просто потому, что так удобно людям, работникам, так удобно работодателям", - заявил он. Медведев также не исключил, что и дальше потребуются изменения трудового законодательства.

Он подчеркнул, что "права работников должны быть защищены вне зависимости от того, какая форма занятости используется, где и каким образом работник трудится". "Должны формироваться все права, включая набор пенсионных прав, предоставляться социальные гарантии", - считает он.