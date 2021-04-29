У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Microsoft "похоронит" две версии Windows меньше чем через две недели

Текст:   Антон Благовещенский
29.04.2021,  
09:52
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

11 мая 2021 года корпорация Microsoft лишит поддержки две версии Windows 10 - речь идет о сборках с номерами 1903, 1909 и более старших.

Это означает, что для них не будут доступны обновления, а также патчи с исправлениями ошибок. Всем владельцам устаревающих версий уже демонстрируется соответствующее уведомление.

Вышло срочное обновление Windows 10. Почему его обязательно нужно установить

Пользователям этих версий настоятельно рекомендуется перейти на более новые версии WIndows 10 (а именно May 2020 Update или October 2020 Update), скачав необходимые апдейты через "Центр обновлений", если это не произошло автоматически.

Microsoft
Фото: Huawei
Россиянам стал доступен функциональный фитнес-браслет с большим экраном 10:00
Microsoft "убьет" еще одну версию Windows 23.03.2021
Срочно обновляйтесь. В Windows нашли опасную уязвимость 03.03.2021
Windows
Фото: Блог PlayStation
Sony объявила список бесплатных игр для PlayStation Plus в мае 28.04.2021
На Windows начали "вылетать" программы после обновления. Что делать 22.04.2021
В легендарной Windows 95 обнаружили секретную возможность 29.03.2021