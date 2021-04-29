Microsoft "похоронит" две версии Windows меньше чем через две недели

11 мая 2021 года корпорация Microsoft лишит поддержки две версии Windows 10 - речь идет о сборках с номерами 1903, 1909 и более старших.

Это означает, что для них не будут доступны обновления, а также патчи с исправлениями ошибок. Всем владельцам устаревающих версий уже демонстрируется соответствующее уведомление.

Пользователям этих версий настоятельно рекомендуется перейти на более новые версии WIndows 10 (а именно May 2020 Update или October 2020 Update), скачав необходимые апдейты через "Центр обновлений", если это не произошло автоматически.