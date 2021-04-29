МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата

В МИД РФ заявили, что на высылку российского дипломата из Болгарии последуют ответные меры.

"Последуют ответные меры", - цитирует ведомство агентство РИА Новости​​​. Пока дополнительные детали не известны.

Напомним, ранее МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата и попросил правоохранительные органы РФ оказать помощь в расследовании взрывов на болгарских оружейных складах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения о якобы причастности россиян провокационными и безосновательными и заявил, что Москва не оставит их без ответа.