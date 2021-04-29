МИД Судана не подтвердил сообщения о приостановке соглашения по базе РФ

Судан не подтвердил появившиеся в СМИ сообщения о возможной приостановке соглашения о создании пункта ВМФ России на Красном море. Об этом заявил представитель МИД страны Аль Мансур Буляд.

"На данный момент у нас нет официального подтверждения приостановки соглашения о военном сотрудничестве с РФ", - цитирует РИА Новости дипломата.

Ранее телеканал Al-Arabia распространил информацию о том, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Москвой о создании российской военно-морской базы рядом с Порт-Суданом на Красном море. По данным канала, Хартум приостанавливает действие соглашения, "подписанное с прежним режимом" до утверждения документа законодательным органом.