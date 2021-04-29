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29.04.2021 17:58
Рубрика: Культура

Михалков подвел первые итоги 43-го Московского международного кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Перед закрытием 43-го Московского Международного кинофестиваля на традиционном брифинге президент киносмотра Никита Михалков подвел его первые итоги. Вопросы в наше непростое время касались двух тем: здоровья и кинематографа.
Фото: Сергей Куксин / РГ Фото: Сергей Куксин / РГ
Фото: Сергей Куксин / РГ

По поводу первого Михалков рассказал, что как раз в эти дни сделал первую прививку от коронавируса, через три недели у него будет вторая. Именно поэтому на самом кинофестивале он ограничил себя в контактах и в походах на мероприятия. Сделать прививку его заставил тот факт, что он почувствовал, что перестал беречься так, как раньше. "Я вакцинировался, потому что я почувствовал, что теряю бдительность, - рассказал Михалков. - Я стал общаться с людьми, снимать маску. Стал ловить себя на на этом и подумал о том, что успокоение и расслабленность в отношении коронавируса может пойти дальше, а где тебя бахнет, бог его знает", - признался Михалков.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Названы первые лауреаты Московского международного кинофестиваля

Что касается фестивальной жизни, Никита Сергеевич огласил цифры. За неделю, что проходил фестиваль, с 22 по 29 апреля, было 447 киносеансов. "Это много!" - отметил мэтр. Зрителей на этих сеансах было 32 тысячи человек. Для сравнения, в прошлом году было 27 тысяч. В этом году на ММКФ было в три раза больше иностранных гостей из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал из-за рубежа. В прошлом году гостей-кинодеятелей было всего 25 человек. В целом на фестивале в этом году аккредитовано более 4,2 тысячи гостей, участников и представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году. Михалков подчеркнул, что такие цифры связаны еще и с тем, что был перенесен срок проведения фестиваля - с конца июня на конец апреля.

На вопрос обозревателя "РГ" о том, не мешало ли кинофестивалю то, что в конце апреля "сошлись" многие события, и кинопремия "Ника", и премьера спектакля Михалкова "12" в Большом театре, Никита Сергеевич ответил, что все эти мероприятия проходят в пределах одной страны, каждый зритель волен выбирать, куда именно ему идти, тем более, что все активности равноценны. "Вот чемпионат мира по футболу - это, конечно, бомба, которая оттягивает все внимание на себя", - пошутил Михалков, намекая на тот факт, что перенос ММКФ как раз случился из-за ЧМ по футболу.

Разумеется, Михалкова спросили о том, как прошла премьера спектакля "12", какие у него ощущения. "Этот спектакль абсолютно социально уравнивает тех, кто сидит в царской ложе и тех, кто сидит на пятом ярусе театра, - сказал Михалков. - В нем важно то, что люди себя узнают". Я счастлив, что мы все это сделали!". Еще он рассказал о том, как снимали на камеру каждую репетицию спектакля "12": "Все время работала камера. Мне кажется, в итоге можно сделать полезную работу - передачу или фильм, еще не знаю точно - о том, как рождается театрализованное произведение".

Михалков рассказал и о своих новых проектах. Фильм "Чемпион мира" - о шахматах, который делается на его студии, уже снят, все препятствия, связанные с пандемией, позади. Он очень ждет, когда закончится ремонт здания, там где ранее был Театр-студия киноактера, а сейчас академия, которая носит имя мэтра. "По нашей заявке это будет современная площадка с голографией и другими техническими возможностями. Юрий Ряшенцев написал либретто для мюзикла "Раба любви", но я не хочу его ставить без возможностей, которые дают новые технологии. Хочу дождаться окончания ремонта", - сказал Михалков.

Обозреватель "РГ" задала еще один вопрос, как раз по поводу технологий - не планирует ли фестиваль создать свое мобильное приложение, с ним работать гораздо удобнее. Михалкову идея понравилась, он сказал, что обсудит ее с командой.

Про фестивали в целом он сказал следующее: "У нас проходит так много фестивалей, что иногда бывает так: призов больше, чем картин. Однако качество фестиваля определяется его долговечностью". Михалков признал, что бывают и такие фестивали, которые организовываются "для того, чтобы бабки срубить", но сказал, что для него фестиваль - площадка для дискуссий. "Ты можешь соизмерять свою дорогу с тем, что происходит в мире", - сказал мэтр.

Культура Кино и ТВ Наше кино 43-й Московский Международный кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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