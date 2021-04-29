Миллер объявил об изменении стратегии "Газпрома"

Монополист по экспорту трубопроводного газа из России компания "Газпром" "немножко" меняет свою стратегию и намерена уделять больше внимания вопросу создания новых мощностей для газопереработки. С таким заявлением на Дне инвестора в компании выступил председатель предправления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Это связано с тем, что газ месторождений Восточной Сибири является многокомпонентным. Плюс в Западной Сибири на наших традиционных месторождениях мы работаем на все более глубоких пластах залегания газа, а этот газ этаносодержащий", - приводит слова Миллера издание РБК. Поэтому ставится задача "монетизации" разработки таких запасов газа. Именно из такого газа, по словам Миллера, можно выделить сырье, важное для газохимической и других отраслей, - этан, пропан, бутан, пентан-гексановую фракцию и гелий.

В настоящий момент "Газпром" ведет два таких проекта по переработке газа. Это строящийся Амурский газоперерабатывающий завод. Его первые технологические линии будут запущены в самое ближайшее время. Он предполагает производство до 60 млн куб.\ м гелия, около 2,5 млн т этана, около 1 млн т пропана и 0,5 млн т бутана.

Есть также и комплекс в Усть-Луге, который будет заниматься переработкой и сжижением природного газа. Его мощность должна составить 45 млрд куб. м в год. Компания также продолжает прорабатывать вопросы увеличения глубины переработки газа на действующих предприятиях.