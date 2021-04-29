Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта

Министерство юстиции РФ поддержало инициативу Судебно-экспертной палаты России об установлении государственного профессионального праздника в области судебной экспертизы - Дня судебного эксперта.

"Учитывая высокую значимость профессиональной деятельности государственных судебных экспертов в решении задач по оказанию содействия судам, судьям, органам дознания, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредствам разрешения вопросов, требующих специальных знаний, ваша инициатива в целом поддерживается",- сказано в ответном письме Минюста.

В министерстве предложили проработать вопрос установления профессионального праздника с экспертным сообществом для внесения консолидированных предложений с учетом норм действующего законодательства РФ.

До этого Судебно-экспертная палата России обратилась в Министерство юстиции РФ с предложением рассмотреть возможность законодательно закрепить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта РФ. Палата предложила отмечать этот праздник 31 мая, приурочив его к дате подписания президентом РФ Федерального закона N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в 2001 году.

"На сегодняшний день сообщество судебных экспертов России насчитывает более 15 тысяч специалистов. Законодательное закрепление профессионального праздника стимулирует развитие судебно-экспертной деятельности в России, повысит престиж экспертных профессий, создаст условия для активной профессиональной деятельности, укрепит правовые основы воспитания экспертов в духе неукоснительного соблюдения положений закона и норм профессиональной этики",- сказал президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.