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29.04.2021 20:06
Рубрика: Происшествия

Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта

Текст: Наталья Козлова

Министерство юстиции РФ поддержало инициативу Судебно-экспертной палаты России об установлении государственного профессионального праздника в области судебной экспертизы - Дня судебного эксперта.

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"Учитывая высокую значимость профессиональной деятельности государственных судебных экспертов в решении задач по оказанию содействия судам, судьям, органам дознания, следователям в установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, посредствам разрешения вопросов, требующих специальных знаний, ваша инициатива в целом поддерживается",- сказано в ответном письме Минюста.

В министерстве предложили проработать вопрос установления профессионального праздника с экспертным сообществом для внесения консолидированных предложений с учетом норм действующего законодательства РФ.

До этого Судебно-экспертная палата России обратилась в Министерство юстиции РФ с предложением рассмотреть возможность законодательно закрепить новый профессиональный праздник - День судебного эксперта РФ. Палата предложила отмечать этот праздник 31 мая, приурочив его к дате подписания президентом РФ Федерального закона N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" в 2001 году.

"На сегодняшний день сообщество судебных экспертов России насчитывает более 15 тысяч специалистов. Законодательное закрепление профессионального праздника стимулирует развитие судебно-экспертной деятельности в России, повысит престиж экспертных профессий, создаст условия для активной профессиональной деятельности, укрепит правовые основы воспитания экспертов в духе неукоснительного соблюдения положений закона и норм профессиональной этики",- сказал президент Судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

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