Минпросвещения не допустит искажения истории в учебниках. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов перед началом "Диктанта Победы".

- Мы будем хранить историческую память, оберегать ее. Не допустим искажения истории в учебниках и где бы то ни было. Мы должны знать, как досталась Победа, какой ценой, - цитирует ТАСС Сергея Кравцова.

По его словам, такие мероприятия, как конкурс сочинений "Без срока давности", как "Диктант Победы" позволяют никогда не забывать уроки прошлого.

Справка "РГ"

Акция "Диктант Победы", посвященная событиям Великой Отечественной войны, проходит более чем в 80 странах. Все выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получат дополнительные преимущества при поступлении в вузы.