В столице Татарстана началось заседание Евразийского межправительственного совета. К обсуждению сотрудничества премьер-министры стран-участниц подошли обстоятельно. В четверг они провели дискуссию только в узком составе, а в пятницу снова соберутся за одним столом, чтобы продолжить переговоры уже с участием министров и экспертов.

- Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции, - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, открывая встречу на правах принимающей стороны.

В Казань прилетели не только делегации от евразийской "пятерки" (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении), но также с Кубы, из Молдавии и Узбекистана, состоящих при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателей. Пригласили на эту межправительственную встречу и представителей Таджикистана и Туркменистана. "Повестка заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты, придадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе", - подчеркнул российский премьер.

До начала межправсовета Михаил Мишустин успел поочередно обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Актуальных тем сейчас две: восстановление товарооборотов и борьба с COVID.

Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода попросил Мишустина предоставить его стране российские вакцины. Массовую прививочную кампанию среди населения Душанбе начал в марте препаратами AstraZeneca. "Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам", - заметил Расулзода. "Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция", - заявил он.

В Узбекистане уже имели возможность непосредственно убедиться в действенности "Спутника V" и не против получить новые партии. "Мы хотели бы просить вас увеличить его объем. Мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины. - Прим. "РГ") в Узбекистане", - сказал глава узбекского правительства Абдулла Арипов.

Кабинеты министров двух стран активно прорабатывают визит в Россию президента Узбекистана, готовится солидный пакет документов. Это должно помочь достижению амбициозной задачи по увеличению взаимной торговли между странами до 10 миллиардов долларов.

Никол Пашинян считает миссию миротворцев России в Карабахе эффективной

С Арменией товарооборот снизился примерно на 10 процентов, до 2,3 миллиарда долларов, отметил Михаил Мишустин на переговорах с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. "Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией", - заявил он.

Большие возможности для совместной работы, считает Мишустин, открыли договоренности президентов России, Армении и Азербайджана после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. "Это в первую очередь разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - подчеркнул он. Никол Пашинян особо отметил роль, которую сыграл президент России Владимир Путин в прекращении конфликта в регионе. "И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную. Это уже для нас сейчас очевидно", - добавил он.