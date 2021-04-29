Новости

В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом в армии 21:15
Попова: Россия запросила индийский штамм коронавируса 21:08
Музей Киля напомнил о временах "холодной войны" 21:01
В НАТО подтвердили начало вывода сил из Афганистана 20:46
В новом тизере продолжения "Декстера" показали главного героя 20:42
Минюст поддержал предложение о праздновании Дня судебного эксперта 20:06
Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений 20:00
Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах 19:32
Эксперт пояснил, почему новые штаммы COVID-19 распространяются быстрее 19:17
Главы правительств Таджикистана и Киргизии осудили всплеск насилия 19:12
Росстат сообщил о снижении реальных доходов граждан в I квартале 19:00
На дорогах Москвы образовались 9-балльные пробки 18:50
Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 20:03
Рубрика: Власть

Союз на пять с плюсом

Михаил Мишустин отметил растущий интерес к евразийской интеграции
Текст: Владимир Кузьмин (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
В столице Татарстана началось заседание Евразийского межправительственного совета. К обсуждению сотрудничества премьер-министры стран-участниц подошли обстоятельно. В четверг они провели дискуссию только в узком составе, а в пятницу снова соберутся за одним столом, чтобы продолжить переговоры уже с участием министров и экспертов.
В ходе встречи Михаил Мишустин передал Николу Пашиняну привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Фото: Сергей Куксин/РГ В ходе встречи Михаил Мишустин передал Николу Пашиняну привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Фото: Сергей Куксин/РГ
В ходе встречи Михаил Мишустин передал Николу Пашиняну привет и наилучшие пожелания от Владимира Путина. Фото: Сергей Куксин/РГ

- Наша встреча подтверждает еще раз растущий интерес к евразийской интеграции, - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, открывая встречу на правах принимающей стороны.

Фото: Дмитрий Астахов / pool / ТАСС
Михаил Мишустин встретился с депутатами перед отчетом в Госдуме

В Казань прилетели не только делегации от евразийской "пятерки" (России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении), но также с Кубы, из Молдавии и Узбекистана, состоящих при Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) в качестве наблюдателей. Пригласили на эту межправительственную встречу и представителей Таджикистана и Туркменистана. "Повестка заседания содержит ряд важных вопросов, которые определяют основные направления нашей работы в промышленности, сельском хозяйстве и во многих других отраслях. Убежден, что решения, которые будут приняты, придадут новый импульс нашей интеграции в Евразийском экономическом союзе", - подчеркнул российский премьер.

До начала межправсовета Михаил Мишустин успел поочередно обсудить вопросы двустороннего сотрудничества с коллегами из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и Армении. Актуальных тем сейчас две: восстановление товарооборотов и борьба с COVID.

Глава правительства Таджикистана Кохир Расулзода попросил Мишустина предоставить его стране российские вакцины. Массовую прививочную кампанию среди населения Душанбе начал в марте препаратами AstraZeneca. "Вместе с тем не скрою, что население Таджикистана больше доверяет российским вакцинам", - заметил Расулзода. "Все три российские вакцины показали свою высокую эффективность, но мы наблюдаем явные попытки политизации темы вакцины. В отношении российской вакцины используется недобросовестная конкуренция", - заявил он.

В Узбекистане уже имели возможность непосредственно убедиться в действенности "Спутника V" и не против получить новые партии. "Мы хотели бы просить вас увеличить его объем. Мы готовы контракт увеличить и были бы рады, если есть такая возможность, чтобы начать производство ее (вакцины. - Прим. "РГ") в Узбекистане", - сказал глава узбекского правительства Абдулла Арипов.

Кабинеты министров двух стран активно прорабатывают визит в Россию президента Узбекистана, готовится солидный пакет документов. Это должно помочь достижению амбициозной задачи по увеличению взаимной торговли между странами до 10 миллиардов долларов.

Никол Пашинян считает миссию миротворцев России в Карабахе эффективной

С Арменией товарооборот снизился примерно на 10 процентов, до 2,3 миллиарда долларов, отметил Михаил Мишустин на переговорах с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном. "Конечно, нас такая ситуация не устраивает. Предлагаю поручить нашей межправкомиссии подготовить новые инициативы для увеличения товарооборота, роста взаимных инвестиций с Арменией", - заявил он.

Большие возможности для совместной работы, считает Мишустин, открыли договоренности президентов России, Армении и Азербайджана после завершения боевых действий в Нагорном Карабахе. "Это в первую очередь разблокирование экономических и транспортных связей, создание новых инфраструктурных маршрутов. Все это создаст условия для устойчивого развития Закавказского региона", - подчеркнул он. Никол Пашинян особо отметил роль, которую сыграл президент России Владимир Путин в прекращении конфликта в регионе. "И хочу подчеркнуть, что оцениваю деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе как эффективную. Это уже для нас сейчас очевидно", - добавил он.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Председатель Правительства

Главное сегодня

Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии
ОДКБ: Конфликт на границе должен быть решен миром
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Госдуме назвали несостоятельными призывы отключить РФ от SWIFT
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V"
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"