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29.04.2021 18:13
Рубрика: Экономика

Мода уходит в "цифру": из чего будет состоять гардероб миллениала?

Мода и цифровые технологии прочно переплетены: интернет-магазины одежды используют AR для виртуальных примерок, позволяют кастомизировать кроссовки онлайн, поменяв цвет или расположение логотипа с помощью алгоритмов. Подробнее о том, какие цифровые стратегии производства и продвижения существуют в фэшн-индустрии, эксперты поговорили на сессии "Цифра + мода = новая индустрия" в рамках форума IPQuorum 2021: Tech for Content в Сколково. Модератором дискуссии выступила директор департамента "Ассортимент", руководитель направлений тренд-аналитики Fashion Consulting Group Галина Кравченко.
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum
Фото: Предоставлено пресс-службой IPQuorum

Сама по себе модная индустрия представляет собой отражение социальной структуры общества. По мнению генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, чем сложнее социальная структура жизни, тем более обширным становится гардероб: "Чем больше человек зависит от публичного образа, тем больше денег он тратит на язык моды. Когда мы говорим про модную индустрию, мы кодируем в одежде некое сообщение. Цифровизация важна во всех смыслах, так как наш мир становится цифровым, и, отражая этот мир, очень сильно меняется наш гардероб".

Фото: Фото предоставлено пресс-службой IPQuorum
На IPQuorum2021: TechforContent обсудили ключевые тренды онлайн-образования

Подробнее Анна рассказала про парадигму phygital (physical and digital), то есть гармоничное сочетание традиционного физического существования и цифрового формата: "Сегодня цифровизация - это не только вопрос создания цифровой технологии, но и интеграция в традиционный физический мир: поиск удобного компромиссного баланса между цифровым и физическим сочетанием". При этом сегодня внутри формата digital-моды есть две крайние позиции. Первая - это унификация, максимально "одомашненная" светская одежда, которая является усреднением между светской и домашней жизнью, максимизируя функциональность. Вторая - напротив, максимально выразительная одежда.

Галина Кравченко рассказала о том, как цифровая индустрия влияет на фэшн: "Цикл продукта представляет простую цепочку: создание продукта - производство - продажи - закупки - продвижение. Цифровые технологии присутствуют на каждом из этих этапов. В фокусе внимания находится создание продукта, так как это именно тот сегмент, в котором активно развивается искусственный интеллект. К примеру, использование ИИ на смартфонах Huawei при создании дизайнерской коллекции Анны Янг. Компания Huawei запустила модный проект Fashion Fair. В свое приложение они загрузили десятки тысяч модных образов, созданных за 100 лет, а также были обработаны модели Анны Янг, из которых в дальнейшем она как конструктор собирала коллекцию и раскрашивала ее при помощи цифровой палитры".

Следующий кейс - Tommy Hilfiger, которая уже давно работает с точки зрения оцифровки процесса при разработке коллекции. Компания разработала собственное цифровое пространство: диджитал-экраны и столы, на которых руками можно передвигать и собрать модели, уточнять составы, детали, фактуру. До этого вся фэшн-индустрия работала с живыми бордами и лекалами. Еще одна из популярных программ - Clo 3D - позволяет создавать и цифровую одежду, и реальный продукт.

Антон Алфер, руководитель ГК МОДНАЯ СЕТЬ, председатель кластера РАЭК, Fashion Tech, выделил три ключевых вектора, которые являются актуальными в текущий момент: цифровой профиль потребителя, интеграция участников индустрии и устойчивое развитие. По его словам, цифровая трансформация - это не тенденция, а данность. Перед компаниями стоит вопрос, как совместить физический и цифровой мир. Появляется много новых решений, но при этом fashion tech-стартапы - пока разрозненные и фрагментарные решения.

В дискуссии также приняли участие Андрей Голуб, генеральный директор Icol Group, сопредседатель кластера РАЭК, Fashion Tech, и Александра Пелих, руководитель судебно-претензионного направления ООО "Онлайн Патент".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Фото: предоставлено пресс-службой IPQuorum
Лаборатория технологий Ассоциации IPChain стала первым партнером "Сколково" в сфере креативных индустрий

Мероприятие прошло при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

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