Мода уходит в "цифру": из чего будет состоять гардероб миллениала?

Мода и цифровые технологии прочно переплетены: интернет-магазины одежды используют AR для виртуальных примерок, позволяют кастомизировать кроссовки онлайн, поменяв цвет или расположение логотипа с помощью алгоритмов. Подробнее о том, какие цифровые стратегии производства и продвижения существуют в фэшн-индустрии, эксперты поговорили на сессии "Цифра + мода = новая индустрия" в рамках форума IPQuorum 2021: Tech for Content в Сколково. Модератором дискуссии выступила директор департамента "Ассортимент", руководитель направлений тренд-аналитики Fashion Consulting Group Галина Кравченко.

Сама по себе модная индустрия представляет собой отражение социальной структуры общества. По мнению генерального директора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, чем сложнее социальная структура жизни, тем более обширным становится гардероб: "Чем больше человек зависит от публичного образа, тем больше денег он тратит на язык моды. Когда мы говорим про модную индустрию, мы кодируем в одежде некое сообщение. Цифровизация важна во всех смыслах, так как наш мир становится цифровым, и, отражая этот мир, очень сильно меняется наш гардероб".

Подробнее Анна рассказала про парадигму phygital (physical and digital), то есть гармоничное сочетание традиционного физического существования и цифрового формата: "Сегодня цифровизация - это не только вопрос создания цифровой технологии, но и интеграция в традиционный физический мир: поиск удобного компромиссного баланса между цифровым и физическим сочетанием". При этом сегодня внутри формата digital-моды есть две крайние позиции. Первая - это унификация, максимально "одомашненная" светская одежда, которая является усреднением между светской и домашней жизнью, максимизируя функциональность. Вторая - напротив, максимально выразительная одежда.

Галина Кравченко рассказала о том, как цифровая индустрия влияет на фэшн: "Цикл продукта представляет простую цепочку: создание продукта - производство - продажи - закупки - продвижение. Цифровые технологии присутствуют на каждом из этих этапов. В фокусе внимания находится создание продукта, так как это именно тот сегмент, в котором активно развивается искусственный интеллект. К примеру, использование ИИ на смартфонах Huawei при создании дизайнерской коллекции Анны Янг. Компания Huawei запустила модный проект Fashion Fair. В свое приложение они загрузили десятки тысяч модных образов, созданных за 100 лет, а также были обработаны модели Анны Янг, из которых в дальнейшем она как конструктор собирала коллекцию и раскрашивала ее при помощи цифровой палитры".

Следующий кейс - Tommy Hilfiger, которая уже давно работает с точки зрения оцифровки процесса при разработке коллекции. Компания разработала собственное цифровое пространство: диджитал-экраны и столы, на которых руками можно передвигать и собрать модели, уточнять составы, детали, фактуру. До этого вся фэшн-индустрия работала с живыми бордами и лекалами. Еще одна из популярных программ - Clo 3D - позволяет создавать и цифровую одежду, и реальный продукт.

Антон Алфер, руководитель ГК МОДНАЯ СЕТЬ, председатель кластера РАЭК, Fashion Tech, выделил три ключевых вектора, которые являются актуальными в текущий момент: цифровой профиль потребителя, интеграция участников индустрии и устойчивое развитие. По его словам, цифровая трансформация - это не тенденция, а данность. Перед компаниями стоит вопрос, как совместить физический и цифровой мир. Появляется много новых решений, но при этом fashion tech-стартапы - пока разрозненные и фрагментарные решения.

В дискуссии также приняли участие Андрей Голуб, генеральный директор Icol Group, сопредседатель кластера РАЭК, Fashion Tech, и Александра Пелих, руководитель судебно-претензионного направления ООО "Онлайн Патент".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие прошло при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".