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29.04.2021 23:35
Рубрика: Общество

Мурашко констатировал рост у населения устойчивости к антибиотикам

Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Нецелевой прием антибиотиков во время пандемии COVID стал причиной роста числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, снизить прием антибиотиков можно будет при активной вакцинации и иммунизации населения от инфекционных болезней.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Широкое применение, а подчас и нецелевой прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал свое влияние на ситуацию, - цитирует РИА Новости выступление министра в ходе Интерактивного диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам. - Всем нам теперь придется говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам и, возможно, к противовирусным в связи с ускользанием штаммов от некоторых препаратов".

Мурашко также отметил, что возникшая пандемия дала толчок разработке средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, и одним из таких средств стала вакцина от COVID-19.

"Именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности, - предположил министр. - Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов".

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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