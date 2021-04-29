Мурашко констатировал рост у населения устойчивости к антибиотикам

Нецелевой прием антибиотиков во время пандемии COVID стал причиной роста числа микроорганизмов, устойчивых к лекарственным препаратам, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. По его мнению, снизить прием антибиотиков можно будет при активной вакцинации и иммунизации населения от инфекционных болезней.

"Широкое применение, а подчас и нецелевой прием антибиотиков и противовирусных препаратов во время пандемии оказал свое влияние на ситуацию, - цитирует РИА Новости выступление министра в ходе Интерактивного диалога высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН по вопросам устойчивости к противомикробным препаратам. - Всем нам теперь придется говорить и об устойчивости к противомикробным препаратам и, возможно, к противовирусным в связи с ускользанием штаммов от некоторых препаратов".

Мурашко также отметил, что возникшая пандемия дала толчок разработке средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, и одним из таких средств стала вакцина от COVID-19.

"Именно вакцины могут стать и одним из основных средств против антимикробной резистентности, - предположил министр. - Доступность вакцинации и широкая иммунизация населения от инфекционных заболеваний эпидемического характера позволят ограничить необходимость применения антибиотиков, противовирусных и ряда других лекарственных препаратов".