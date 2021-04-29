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29.04.2021 21:01
Рубрика: В мире

Музей Киля напомнил о временах "холодной войны"

Текст: Юрий Ершов
Фото: https://freilichtmuseum-sh.de/de/kalter-krieg Фото: https://freilichtmuseum-sh.de/de/kalter-krieg
Фото: https://freilichtmuseum-sh.de/de/kalter-krieg

В этнографическом музее Мольфзее немецкого города Киля открыта необычная выставка, сообщает информационное агентство DPA . Организаторы назвали экспозицию "По следам холодной войны", предлагая таким образом посетителям кому-то в мыслях вернуться в атмосферу тех лет, а кому-то прочувствовать страхи, переживания и надежды старших современников в ходе длившейся десятилетиями конфронтации между Востоком и Западом.
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Тема выставки сегодня весьма актуальна, полагает директор музея Мольфзее Вольфганг Рютер. Не секрет, что сейчас в мире складывается весьма напряженная политическая обстановка. Организаторы выставки своей экспозицией хотят донести до общества, что история с "холодной войной" не должна повториться.

Среди экспонатов аудио- и видео-материалы, фотографии о событиях, омрачавших жизнь обычных людей. Гонка вооружений, войны в Корее, Вьетнаме и Афганистане, кубинский кризис, обоюдный бойкот Олимпийских игр и т.д.

Представлен на выставке даже воспроизведенный во всех подробностях макет противоатомного бункера, в котором в случае ядерной атаки могли укрыться и проживать в течение 14 дней до двух тысяч человек.

Все это не должно повториться, взывают своей инициативой авторы выставки "По следам холодной войны".

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