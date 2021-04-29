Музыка есть, магии нет: почему нейросети не смогут заменить настоящих музыкантов

В перспективе ближайших трех лет искусственный интеллект научится генерировать музыку, которая будет почти неотличима от того, что создают люди. Однако ИИ вряд ли сможет вытеснить композиторов и исполнителей: его продукт вторичен и не может дать слушателям те же эмоции, что вызывают настоящие хиты.

На сессии "Музыка без музыкантов" форума IPQuorum 2021: Tech for Content в Сколково обсудили будущее музыки в условиях наступления цифровых технологий. Модератор дискуссии, управляющая портфелем IT-проектов Ассоциации IPChain Валерия Брусникина привела успешные кейсы, которые уже потрясли мир. Например, у японской виртуальной певицы Мику Хацунэ (за ней стоит Crypton Future Media) 2,5 млн подписчиков в Facebook и свыше 1 млн в YouTube. Хацунэ с 2007 года не только выпускает диски, но и выступает с концертами. Голос синтезируют при помощи программы Vocaloid (Yamaha Corporation), видео проецируют на специальный экран. Из более свежих примеров: в TikTok сейчас суперпопулярен виртуальный робот-рэпер FNMeka, у которого 9 млн подписчиков.

Есть наработки в этой сфере и у российских специалистов. Гибридом человека и машины стал проект Effective Records по оцифровке DJ Imanbek (артист в этом году получил "Грэмми" в номинация "Лучший ремикс"). "В условиях пандемии, когда концертная деятельность свернулась, к нам поступили запросы на участие DJ Imanbek в виртуальных фестивалях. Мы оцифровали костюмы и персонажа, теперь он есть в готовом виде, полноценный шоу-продукт, - рассказал генеральный директор Effective Records Кирилл Лупинос. - Живые интеграции, конечно, никуда не денутся, но сейчас артисты должны иметь цифровое альтер эго".

Чтобы понять, есть ли будущее у музыки нейросетей, нужно ответить на вопрос, что такое творческий процесс. "Если это компиляция, то у искусственного интеллекта в среднесрочной перспективе есть будущее. Тогда это только вопрос технологий и количества мощностей, задействованных в обработке информации, - поделился генеральный директор Universal Music Russia Максим Власов. - Если творческий процесс - это что-то большее, что-то интимное, то в ближайшее время прорыва не будет".

Не так категоричен основатель и руководитель онлайн-платформы TopHit Игорь Краев, победит маркетинг. "Неважно, кем сгенерирован контент, важно - сколько денег вложено в его продвижение, - уверен эксперт. - Каждый месяц на площадки загружается больше миллиона фонограмм, созданных людьми. Акцент надо делать на то, кто и каким образом продвигает контент".

Отдельная тема - регулирование авторского права на произведения, созданные нейросетями. И здесь Россия не исключение: то, что создается искусственным интеллектом, законодательно не отрегулировано во всем мире. "Нейросеть не способна на интеллектуальную деятельность. Не может создавать объекты авторского права. Творцом может быть только физическое лицо, только человек", - поделилась своим мнением генеральный директор IP Codex Наталья Полианчик.

Вместе с тем искусственный интеллект уже способен оценить эмоции, которые музыка вызывает у слушателей, и объяснить, почему так происходит. Для этого разработан алгоритм Emuse от IPChain Lab. По словам руководителя проекта Emuse IPChain Lab Александра Кузяева, разработчики готовы пойти дальше - синтезировать продукт, который будет невозможно отличить от созданного человеком. А в FONMIX делают ставку на рекомендательные сервисы на основе исследования эмоций при помощи нейроинтерфейсов - приборов, которые могут даже в домашних условиях позволить снять электроэнцефалограмму (ЭЭГ). Стоимость подобных девайсов сейчас - 100-200 долларов. "Искусственный интеллект способен найти те закономерности, на которые человек не обратил бы внимания", - подчеркнул технический директор FONMIX Олег Пролубщиков.

"При всем том машина не может создать эмоцию, а это - основное в творчестве, - завершил дискуссию Кирилл Лупинос. - Люди отличны от компьютера тем, что у нас есть фантазия, есть уникальная эмоция, которую испытывает пианист или композитор, когда создает произведение. Более того, ни одна нейросеть не способна к абстракции высокого уровня, эта функция доступна только человеческому мозгу, здесь компьютер и технология вторичны. Более того, только человек может сформулировать символическое представление, репрезентацию, эксплицитную теорию мира и поделиться ей с окружающими".

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие проходит при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, Russian Seasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, Universal University, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: Tech for Content - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт" "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".