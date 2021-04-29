На 2022/2023 учебный год вузам выделено более 576 тысяч бюджетных мест

Минобрнауки завершило распределение контрольных цифр приема в вузы на 2022/2023 учебный год. Университетам выделено более 576 тысяч бюджетных мест. Об этом заявил в четверг министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Более 73 процентов мест направлено в регионы. Вузы получат свои цифры до 1 мая.

- Президент поручил обеспечить широкий бесплатный доступ к высшему образованию. В этом году 576 тысяч 498 студентов смогут получить высшее образование бесплатно, - сказал Валерий Фальков.

Он напомнил, что прием документов в вузы начнется не позднее 20 июня. Вторая важная для абитуриентов дата - 29 июля. В этот день заканчивается прием документов.

По словам Фалькова, наибольшее количество бюджетных мест в 2022 году пойдет на инженерные и технические специальности, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные направления.

Министр озвучил цифры: будущим инженерам выделено более 251 тысячи бесплатных мест, на педагогическое направление распределено более 75 тысяч мест, для будущих медиков - более 53 тысяч.