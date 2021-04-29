На экраны вышел фильм о подвиге летчика - "Девятаев"

Новости

Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда 18:33
РФПИ готов судиться с бразильским регулятором из-за клеветы на "Спутник V" 18:26
ИИХФ утвердила музыку Чайковского вместо гимна РФ на чемпионате мира 18:15
Захарова: Обвинения по Болгарии и Чехии стали частью кампании Запада против РФ 18:09
Почти 400 погибших нашла поисковая экспедиция "Ржев. Калининский фронт" 18:00
Число погибших на границе Киргизии и Таджикистана возросло до пяти 17:59
Названа дата онлайн-премьеры фильма "Майор Гром: Чумной Доктор" 17:40
Вирусолог оценил эффективность вакцин против индийского штамма COVID-19 17:39
В "Диктанте Победы" приняли участие более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев 17:26
Песков рассказал, когда доллар утратит свою ведущую роль 17:21
Домашним животным можно будет сделать тест на COVID-19 бесплатно 17:19
В МГУ определились с графиком учебы с 1 по 10 мая 17:08
В Москве может появиться кампус для студентов сразу нескольких вузов 17:05
Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 17:25
Рубрика: Культура

Не последний герой

На экраны вышел фильм о подвиге летчика - "Девятаев"
Текст: Елена Боброва
В самый канун майских праздников на экраны вышел фильм Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова "Девятаев", в основу которого положена реальная история побега пленного советского летчика из немецкого концлагеря на вражеском бомбардировщике с "оружием возмездия" Третьего рейха на борту. О подвиге "врага народа", который стал Героем Советского Союза, мы поговорили с его сыном, Александром Девятаевым, и режиссером Тимуром Бекмамбетовым.
Подвиг летчика Михаила Девятаева, написавшего книгу "Побег из ада", вдохновил кинорежиссеров. Фото: РИА Новости Подвиг летчика Михаила Девятаева, написавшего книгу "Побег из ада", вдохновил кинорежиссеров. Фото: РИА Новости
Подвиг летчика Михаила Девятаева, написавшего книгу "Побег из ада", вдохновил кинорежиссеров. Фото: РИА Новости

С одной стороны, история Михаила Девятаева совсем не замалчивалась, о нем снимали документальное кино, проходили встречи. Но сегодня о его подвиге знает куда меньше, чем о подвиге молодогвардейцев или Зои Космодемьянской. Вот знал ли режиссер Бекмамбетов о Девятаеве раньше?

Фото: Татьяна Хорошилова
В российский прокат выходит фильм "Ася"

Тимур Бекмамбетов: Нет, к своему стыду и сожалению. Знал о Космодемьянской, о Маресьеве, разумеется. И об этом подвиге узнал в общем-то достаточно случайно. И только потом прочитал книгу Девятаева "Побег из ада", и очень ею увлекся. Уверен, что после фильма она вновь будет издаваться и получит признание...

Александр Девятаев: Вы знаете, таких настоящих героев-фронтовиков - не десятки, не сотни, и даже не тысячи, а десятки тысяч. И о них никто не знает. Я вот занимаюсь только летчиками-истребителями, и могу смело сказать, что есть несколько десятков людей с почти одинаковой военной судьбой. Другое дело, что отец совершил подвиг действительно уникальный для мировой истории. И эта история ждала своего часа, когда кто-то сделает по ней большое кино. Потому что обо всех героях, которые стали легендой, мы знаем благодаря качественной литературе, или кинематографу. В наше время можно рассчитывать только на кино. В этом смысле работа Тимура Бекмамбетова и его команды очень актуальна.

Одним из партнеров вашего проекта выступил Игорь Угольников, который участвовал не только в работе над такими героическими фильмами, как "Брестская крепость", "Подольские курсанты", "Девятаев", но и снимал кино про оккупацию в Пушкиногорье, где речь идет не о столько борьбе партизан, сколько о "коллаборации". По-вашему, пришло время говорить и об этом?

Режиссер Тимур Бекмамбетов на премьере фильма "Девятаев" в кинотеатре "Поклонка" в Музее Победы в Москве. Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Тимур Бекмамбетов: Говорить нужно обо всем. Я за отсутствие табуированных тем. И, кстати, буквально месяц назад вышел фильм "Уроки фарси", который я продюсировал, - это история дружбы надзирателя и заключенного в концлагере, немца и еврея. Давайте не будем забывать "Время жить и время умирать" Ремарка, "Бильярд в половине десятого" или "Где ты был, Адам?" Генриха Бёлля - великие романы о трагедии немецкого народа, поддавшегося искушениям националистической идеологии. Мы должны знать и такие истории. Но когда речь идет о большом кино, которое посмотрит несколько миллионов человек - это должно быть высказывание, релевантное для большинства. Нельзя навязывать нарратив, историю про героя, который большинству не нужен. Миссия такого искусства - создание мифов.

Этот фильм и о том, как обычный парень со своими слабостями, искушениями может стать героем

Конечно, судьба Девятаева намного объемнее, чем показано в нашем кино, и в ней хватит материала еще на несколько фильмов. Но, во-первых, я исходил из того, что зрители почти ничего не знают о Девятаеве. А во-вторых, я отталкивался от того, что говорил сам Михаил Петрович, уже получивший звание Героя Советского Союза, на встречах с пионерами, молодежью, заводчанами, сельскими тружениками. Он рассказывал историю побега, не погружая их в ужасы войны. Сам Михаил Девятаев чувствовал, что его миссия - нести людям свет и надежду на то, что, как бы сложно им ни жилось, есть незыблемые ценности, которые мы называем библейскими. Мы не стремились докопаться до вещей, в которые сам Девятаев не хотел посвящать своих слушателей. Рассказать его историю так, чтобы зритель задумался: "Да, жизнь сложна, не всегда понятно, где добро, где зло, - и что же делать?". Где проходит граница между добром и злом - личный выбор каждого. Может быть, это как раз - главный для каждого выбор.

Александр Девятаев: Нельзя сказать, что это очень простое кино. Я за эти дни его посмотрел трижды. Причем, смотрю, уже отвлекаясь от самой истории своего отца, которую знаю, естественно, лучше всех, и каждый раз открываю для себя какой-то новый поворот, нюанс...

Тимур Бекмамбетов: Уверен, что для многих неожиданностью станут взаимоотношения летчиков-врагов. Я, например, был поражен, когда узнал, что чаще всего с наших асов, попавших в плен, немцы не снимали погоны, что многие из них находились в специальных лагерях. К ним относились гораздо уважительнее, не унижали, как других пленных. Нет, только пытались завербовать. Это исторический факт, и сцена вербовки в нашем фильме у кого-то вызывает сложную реакцию…

Вот так совершил свой подвиг летчик Девятаев: улетел на вражеском самолете из вражеского же плена. Мало кто верил, что такое возможно. А он смог! Фото: Sony Pictures

Ваш фильм не только о подвиге, но и о прощении - Девятаев сумел простить своего бывшего друга, ставшего предателем Родины, из-за чего он и попал в концлагерь. Почему вам так важна была эта тема?

Тимур Бекмамбетов: Потому что мне кажется, что умение простить делает человека сильнее. Слабый человек - да, будет мстить. А сильный побеждает врага, простив его. Не добивая, не танцуя на костях. Это все недостойно воина, рыцаря, самурая. И не случайно одним из партнеров нашего проекта стала Лига смешанных единоборств UFC. Меня всегда поражало, как бойцы, только что избивавшие друг друга до полусмерти, после боя обнимаются, и один из них мужественно, с достоинством признает: "Да, он меня победил". Это как у Пастернака: "Сколько надо отваги, / Чтоб играть на века, / Как играют овраги, / Как играет река, / Как играют алмазы, / Как играет вино, / Как играть без отказа / Иногда суждено".

Александр Девятаев: Да, фильм берет ту высокую ноту, с которой ушел из жизни отец. В 2002 году, буквально за несколько месяцев до смерти, снимаясь в документальном фильме "Догнать и уничтожить", он встретился в Германии с Гюнтером Хоббом, немецким асом, который пытался сбить его при побеге. Эти кадры есть в документальном фильме - как отец встал, поднял рюмку, а потом обнял Хобба. Он простил бывшего врага. Что уж говорить о своих товарищах. Это милосердие. Обычное человеческое милосердие. И его удалось показать в фильме "Девятаев".

Фото: kinopoisk.ru
Фильм "Иди и смотри" выходит в повторный прокат

Тимур Бекмамбетов: И в финале звучат отличные слова: "Ошибки надо уметь прощать, а подвиги помнить". Для меня это квинтэссенция отношения к памяти о войне и Победе. И вы спрашиваете, надо ли говорить об оккупации, о коллаборации. Но ведь и наш фильм - про людей, которые одним росчерком пера стали "изменниками родины". В начале войны тысячи наших людей невольно оказались в плену или оккупации, и сколько судеб было сломано из-за жестокого приказа 270 от 1942 года, согласно которому все попавшие в плен автоматически становились предателями! За Девятаевым тоже после войны целых 12 лет тянулся этот шлейф подозрений в "предательстве"... Но самое важное, что эти 12 лет Михаила Девятаева, совершившего подвиг во имя Родины, не изменили. Он не стал человеком, который вынашивает в себе обиду. Это и есть главный подвиг - не сдаваться. Делать то, во что веришь, и будь что будет.

Александр Девятаев: Отец так жил и до того, как получил Героя, и после. Только представьте себе - из Горького, нынешнего Нижнего Новгорода, в Казань идет на подводных крыльях "ракета", которой управляет мой отец. И на всем пути, на каждой пристани, небольших, деревенских или в Чебоксарах, например, где бы ни останавливался теплоход и с него спускался отец - для жителей был праздник. Пришла "ракета героя Девятаева", говорили.

Актер Павел Прилучный, сыгравший Девятаева, в первые дни съемок фильма в Кронштадте признавался, что многого не знал о зверствах нацистов в концлагерях. Александр Михайлович, а для вас он в образе вашего отца был убедителен?

Александр Девятаев: Обычно не показывают, как заключенные выживали - как брились, как и что ели. Это едва ли не первый фильм, который так подробно показывает концлагерный быт. Я помню те первые съемочные дни в феврале прошлого года. Был кошмарный ливень и ураган, актеры работали часами в этих условиях, было непросто. И если Павел о многом не знал в начале съемок, то он быстро погрузился в жизнь концлагеря.

Тимур Бекмамбетов: Я пригласил Прилучного на эту роль как раз потому, что он человек внутренне очень искренний. А дальше задача уже режиссера, драматургов, чтобы актер, которого все знают как "мажора", в глазах зрителя был убедителен в роли человека, способного на подвиг. Меньше всего хотелось, чтобы у нас получился идеальный герой, бронзовый монумент. Интереснее путь к пьедесталу, а не сам пьедестал. Как обычный парень со своими слабостями, искушениями может стать героем.

Александр Девятаев: И еще. Если вы смотрели фильм, то наверняка обратили внимание, как часто Павел говорит: "Давай, давай". Это отцовские слова. Меня очень тронуло, что в первые дни нашего знакомства Павел стал расспрашивать, какие у отца были привычки, жестикуляция, речь. И когда в критический момент он говорит на экране: "Ехай, ехай", - знаете, как сердце мое сжимается!? Отец так говорил.

Фильм должен был выйти в двух версиях - для российского и международного проката. В англоязычном варианте картина должна была начинаться с эпизода бомбардировки Лондона - для правильной "настройки" иностранного зрителя. Вы не отказались от своих планов?

Тимур Бекмамбетов: Во-первых, у нас есть специалист, который был консультантом таких голливудских фильмов о войне, как легендарный блокбастер "Перл-Харбор" Майкла Бэя. Он для меня камертон западной аудитории. А насчет Лондона - это контекст, который важен для западного зрителя: чтобы они видели, как немецкие баллистические ракеты "ФАУ-1" и "ФАУ-2" долетали до британской столицы и сносили полквартала. Для них больший смысл приобретает история героя, который не просто сбежал из плена, но и добыл информацию, где находятся пусковые установки ракет "Фау" на острове Узедом, чтобы войска могли нанести основной удар по немецкому заводу…

Но в принципе, я уверен, что "Девятаева" будут смотреть во всем мире, в той или иной интерпретации. В нашем фильме нет политики, а есть истории людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах, и это понятно всем.

Непонятен будет лишь приказ 270 от 1942 года. Но так и для нашего зрителя была удивительна сцена в фильме "Дюнкерк" - побег с поля боя. Солдаты бегут, уплывают на каких-то лодочках, их спасают, и это воспринимается, как победа. Для нас это нонсенс.

Но, как бы то ни было, "Девятаев" - фильм об уникальном подвиге, думаю, его будут смотреть с удовольствием. Тем более, что мы сняли не просто военное кино, а развлекательный фильм, где есть место не только взаимоотношениям врагов, но и приключениям, стрельбе, воздушным сражениям времен второй мировой войны, которые мы достоверно воссоздали с помощью игровых симуляторов, чего до нас еще никто не делал. Мы сделали все, чтобы в картине сочетался военный экшн и глубочайшие смыслы.

Культура Кино и ТВ Наше кино

Главное сегодня

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня
Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
Какие премьеры и неожиданные зрелища ожидают россиян в мае
Фестиваль "Нашествие" впервые переезжает под Серпухов