На международном форуме лидеров креативных индустрий и мира интеллектуальной собственности IPQuorum 2021: Tech for Content, проходившем в Технопарке Инновационного центра "Сколково" 26-27 апреля, состоялась сессия "Когда автор неизвестен" (при поддержке Министерства культуры Российской Федерации).

Ничто новое не вырастает на пустом месте, и опора на традиции, на то, что было создано предыдущими поколениями, сегодня чрезвычайно важна для всех креативных индустрий. Цифровая среда открыла новые возможности потребления творческих продуктов, созданных в прошлые десятилетия. Это касается и моды, которая использует идеи, воплощенные художниками в картинах, и мультипликаторов, и создателей компьютерных игр, и промышленных дизайнеров - всех, кто занят творческой деятельностью.

Но, как отметил модератор сессии, президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев, проблема сегодня заключается в том, что в музеях, библиотеках и других собраниях хранятся творческие продукты, авторы которых не установлены. "Мы, безусловно, должны уважать авторские права. Но нужно понимать, что растущий спрос на творческие образцы, созданные в прошлом, не может быть удовлетворен по той причине, что число известных создателей не так велико, как хотелось бы". Например, генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда заметил, что за всю историю книгопечатания в России, начиная с апостола Ивана Федорова, было издано около 10 млн книг. Но известны авторы только 1 млн произведений, а 9 млн считаются "сиротскими". И это касается не только библиотек, но всех сфер культурной жизни общества. В Европе - то же самое: более чем у трети произведений не найдены авторы и правообладатели.

Но и "сиротские" (их еще называют "орфанными") работы охраняются авторскими правами наравне с произведениями, чьи авторы известны. И для использования "сиротских" по закону требуется разрешение правообладателя. Как быть добросовестному пользователю, если невозможно назвать автора или связаться с правообладателем, чтобы получить у него лицензию? Ведь он идет на риск: правообладатель может обнаружиться и обратиться в суд с иском о нарушении авторских и смежных прав - со всеми вытекающими последствиями. И это сегодня сильно тормозит развитие креативной экономики. Модельеры не могут использовать мотивы, узоры, формы, созданные неизвестными авторами. Музеи не могут выставлять картины. Огромное наследие неизвестных авторов лежит в хранилищах, и его невозможно использовать в научных исследованиях, образовательных программах, документальных фильмах и т.д. Именно поэтому требуется справедливое решение по произведениям-"сиротам" - это одна из серьезных задач в практике, регулирующей интеллектуальные права.

Наталья Ромашова, руководитель Нормативно-правового департамента Министерства культуры РФ, считает, что в этом деле для начала "необходимо установить общий порядок. Правительство России поручило Минкультуры подготовить проект федерального закона с поправками в части 4 Гражданского кодекса РФ. Новый нормативный акт призван дать четкое определение что такое "сиротское" произведение".

Следуя международной практике, говорит представитель Минкультуры, таковым можно признать произведение, автор или правообладатель которого неизвестен или неизвестно его местонахождение. Но есть важное уточнение: "сиротским" произведение будет признанно только при условии, если был осуществлен тщательный поиск автора. Затем будет создан открытый реестр "сиротских" произведений, включающий в себя фонограммы, книги, фотографии, музыкальные композиции, предметы декоративно-прикладного искусства и т.д. За использование произведений из этого реестра нужно будет вносить плату, которая зависит от способа использования. Таких способов может быть три: воспроизведение, распространение экземпляров и доведение до всеобщего сведения.

Это, несомненно, правильное решение. Но есть вопросы. Например, кто должен произвести тот самый "тщательный поиск автора"? Анна Игнатенко, руководитель юридического отдела Музея современного искусства "Гараж", и Екатерина Удалова, заместитель руководителя Центра инновационно-технологического и креативного предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа Югра, обратили внимание на то, что поиски авторов и правообладателей порой занимают очень много времени. И если поиск не увенчался успехом, приходится отказываться от экспозиции "орфанной" работы. Либо музей, где хранится такое произведение, не соглашается подписывать договор с предпринимателем, который хочет это произведение использовать, из опасения, что иск будет подан против музея.

Словом, искать автора - долгое дело. Может ли музей или библиотека содержать штат сотрудников, которые будут эти заниматься? Например, Вадим Дуда заметил, что стоимость каждой транзакции при поиске авторов "превосходит возможную выгоду, которую может принести контент". Сейчас в Российской государственной библиотеке создается Национальная электронная библиотека, которая объединит все книги в один реестр, включая и "орфанные" сочинения. Поэтому проблема доступа к произведениям, чьи авторы неизвестны, стоит особенно остро.

Анатолий Семенов, заместитель председателя РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, считает, что при использовании "сиротских" произведений можно применить практику нотариальных депозитов: "Если человек имеет обязательства перед кредитором, но не знает, как его найти, он обращается к нотариусу, переводит на его депозит сумму долга, и после этого уже нотариус занимается поиском кредитора, чтобы отдать ему долг. Если у нас будет специализированный нотариат в отношении "сиротских" произведений, то применение таких депозитов вполне допустимо".

"Право - это снова взаимного уважения, - сказал Борис Есенькин, профессор, доктор экономических наук, заслуженный работник культуры РФ, кавалер ордена искусств и литературы (Франция), член-корреспондент Международной академии информатизации. - На мой взгляд, в вопросе "сиротских" произведений все должно быть четко: всегда нужна фиксация права. Сейчас идет процесс перестройки потребление интеллектуальной собственности, при котором "цифра" нас поглощает. И если она создает при этом проблему использования "орфанных" произведений, то надо с ее же помощью эту проблему решать. И такие возможности сегодня есть".

Иван Засурский, президент Ассоциации интернет-издателей, руководитель кафедры новых медиа факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, предложил воспользоваться опытом европейских стран, в частности Германии. Например, если к моменту открытия выставки не удается найти автора или правообладателя произведения, юрист, занимающийся авторской практикой, пишет документ, подтверждающий, что автор не обнаружен. Это снимает риски судебного преследования. По мнению Ивана Засурского, государство может решать эту проблему разными способами, в том числе и выкупая права на произведения неизвестных авторов ХХ века.

И такие разные предложения путей и способов решения проблемы "сиротских" произведений прозвучали на сессии. Модератор Сергей Матвеев подытожил: "Я уверен, что предложенные нашим сообществом и поддержанные Министерством культуры подходы позволят обрести баланс интересов и найти точку, в которой будет обеспечена незыблемость авторского права и одновременно - доступность произведений для общества в самых разных формах и видах. Это даст дополнительные возможности для развития российской креативной экономики".