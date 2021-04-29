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29.04.2021 16:40
Рубрика: В мире

На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы

Текст: Данияр Каримов

В результате эскалации конфликта на границе Киргизии и Таджикистана, военные двух сторон обстреливают и захватывают заставы. Противники применяют огнестрельное оружие, минометы и пулеметы.

Фото: Митя Алешковский/ТАСС
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии

Как сообщают в Госкомитете нацбезопасности Киргизии, таджикская сторона обстреляла из минометов три погранзаставы КР. Здание одной из них загорелось. Зафиксированы нападения по меньшей мере на два пограничных поста. Киргизский спецназ, в свою очередь, захватил одну из таджикских застав. По всему периметру границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства. Таджикская сторона пока не отреагировала на эти сообщения. Происходящее тем временем уже всерьез обеспокоило официальный Ташкент. Узбекистан (РУз) граничит с обеими республиками. Территории РУз расположены недалеко от конфликтной точки. МИД Узбекистана выступил с заявлением, в котором призвал стороны немедленно прекратить столкновения и принять меры для стабилизации ситуации.

- Имеющиеся проблемы должны решаться только путем переговоров и консультаций в духе отношений многовековой дружбы, добрососедства и партнерства, которые присущи братским народам Центральной Азии, - подчеркнули в МИД Узбекистана. - В свою очередь, мы готовы оказать всемерное содействие в скорейшем урегулировании возникшей ситуации.

Очередной конфликт на границе между Таджикистаном и Киргизией вспыхнул 28 апреля из-за споров вокруг водных ресурсов. Сначала граждане двух стран забрасывали друг друга камнями. Затем зазвучали выстрелы из огнестрельного оружия, и в инцидент вмешались военные. Источники с мест сообщают, что к границе стягивается техника и подразделения силовиков. В эскалации конфликта стороны обвиняют друг друга. Сообщается о десятках раненых и по меньшей мере одном погибшем.

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