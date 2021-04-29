На IPQuorum обсудили современное искусство, котиков и Пола Маккартни

Конференция "Медиа и искусство. Как технологии новых медиа меняют художественные практики" состоялась 27 апреля 2021 года на территории Технопарка инновационного центра "Сколково" в рамках форума по интеллектуальной собственности IPQuorum.

Тон дискуссии задал главный редактор информационного агентства InterMedia Евгений Сафронов, заявивший, что технологии для творчества - и инструмент, и катализатор одновременно.

- Стоит обратить внимание на то, что 45 тысяч лет назад появился разумный человек, умеющий делать то, чего не умеет ни одно существо на Земле - коммуницировать с помощью создаваемых им художественных образов, иными словами - творить, креативить. В это же время человек овладел и абстрактным мышлением - эти явления однозначно связаны друг с другом, феномен ещё ждёт изучения.

Сотни видов и жанров искусства можно условно разделить на пять направлений: зрелищные действа, украшения, изображения, тексты, аудио- и видеозаписи. Первые три появились одновременно с появлением человечества, а вот тексты и записи - совсем недавно. Характерно, что за это время ни одно из направлений не прекратило своего существования - налицо только расширение прежних и добавление новых, причем все виды искусства постоянно пересекаются и смешиваются - коммуникация с помощью художественных образов порождает всё новые и новые виды и подвиды.

Развитие технологий часто ошеломляет, однако даже при первом рассмотрении становится ясно, что образы и сюжеты остаются традиционными. В XVII веке Сервантес едко описал источник безумия Дон Кихота - рыцарские романы. Не все помнят, что этот вид литературы появился как раз благодаря технологическому прорыву - бурному развитию книгопечатания, став одним из первых коммерческих массовых жанров (то есть, креативной индустрией, как мы бы сейчас сказали). Параллели между сюжетами таких романов и современных телесериалов видны невооруженным взглядом.

А вот другой пример креативной индустрии России XVII века - лубок, массовая дешевая полиграфия для самых широких масс крестьян и горожан. Перед вами - один из самых распространенных сюжетов лубка "Кот Казанский" - то же самое вы сейчас видите в соцсетях.

Затем слово взял главный редактор сайта Кино-Театр.Ру Жан Просянов. Он рассказал, что пандемия коронавируса принципиально изменила способы взаимодействия зрителей с кино, и кинотеатральные сборы за счет этого сократились в два раза.

- В этом году главный тренд - мы уходим в веб, а производители подтягиваются за зрителем. Например, крупнейший производитель сериального контента "Марс Медиа" заявил, что в ближайшие два года поменяет свой портфель - более половины проектов будут производиться для стриминговых сервисов, - отметил эксперт.

Что же касается новых технологий (вертикальное видео, VR, интерактивное видео и др.), применяемых в киноиндустрии, то в долгосрочной перспективе они станут обычным явлением, но пока что остаются "лишь трюками ради трюка". Существующие цепочки дистрибьюции еще не готовы к интеграции такого контента.

- Групповой опыт просмотра фильмов будет утрачен. Уже скоро поход в кинотеатр можно будет приравнять к походу в театр. Сейчас же зритель может получать эмоции не только от самого просмотра, но и от возможности разделить контент с кем-то, поделиться впечатлениями.

По мнению спикера, наиболее интересно то, как объект авторского права совмещается с реакцией зрителя на него.

- Авторское право должно менять форматы взаимодействия, чтобы зрители могли без проблем для себя создавать мемы с участием любимых героев, осознавая, что тоже являются участниками правовой системы.

Музыкальный обозреватель издательского дома "Коммерсант" Борис Барабанов отметил, что отдельным произведением искусства в современном мире может быть даже рекламная кампания, и рассказал об этом на примере истории продвижения альбома Пола Маккартни McCartney III.

- Многие небезосновательно полагают, что выпуск новых альбомов музыкантами старшего поколения имеет смысл лишь для привлечения внимания к своим бэк-каталогам. Так, в 2020 году авторские права на 600 песен Боба Дилана были проданы за 300 млн долларов, и это была крупнейшая сделка такого рода. Пол Маккартни пока не собирается расставаться с правами на свои песни, но тоже рассчитывает на приличный доход со своих творений. Рекламная кампания альбома McCartney III оригинально совместила в себе возможности цифровых сервисов и офлайн-активности. Во время акции 12DaysOfPaul на стенах, билбордах и заборах во множестве городов мира появились нотные записи еще не вышедших песен, сопровождаемые краткой информацией о новом альбоме. Так фанаты получили возможность записать собственный кавер - своего рода трибьют будущему, еще никем не услышанному альбому. Это отсылка одновременно и к прошлому, и к будущему музыки. В Средневековье музыка существовала только в виде нотной записи. Произведение не существовало вне исполнения и рождалось каждый раз заново, - объяснил спикер. - А будущее - это возможность, благодаря соцсетям и цифровым площадкам, близко общаться с фанатами, мгновенно доставлять им новый контент и даже делать их своими соавторами.

Альбом вышел сразу на нескольких площадках (Apple Music, Spotify и др.), и для каждой Пол Маккартни нашел особый способ репрезентации материала, выразив таким образом уважение к пользователям, которые привыкли, что артисты делают на всех платформах одно и то же. Отличия в подаче контента подогрели интерес поклонников и принесли автору дополнительный доход.

Третьей частью кампании стал альбом ремиксов от популярных современных исполнителей (Бека, Доминика Файка, St. Vincent и др.).

- Получается такой бутерброд, где внизу - записанный трибьют, посредине - оригинальные версии песен, а сверху - собрание ремиксов. Зачем Пол все это сделал? Во-первых, чтобы добиться того, что у него не получалось последние 32 года, - занять первое место в британском чарте. Во-вторых - чтобы сфокусировать внимание аудитории на новом материале и таким образом показать, что он не из тех, кто по десятому разу впаривает ей одно и то же. Это - пример того, как рекламная кампания становится отдельным художественным произведением, создает новые смыслы и образы. Люди считывают их и относятся к такой рекламе как к самостоятельному произведению, - подытожил Борис Барабанов.

Комментируя выступление эксперта, Евгений Сафронов отметил, что в целом индустрия звукозаписи переживает тяжелые времена, что и привело к росту потребности на оригинальные решения. Он продемонстрировал диаграмму из исследования "Культура и культурные индустрии в РФ 2020", где наглядно продемонстрировано падение доходов индустрии.

Президент Ассоциации интернет-издателей Иван Засурский заявил, что устройство общества зависит от типа превалирующего медиа. По мнению спикера, интернет изменил коммуникационную среду, поскольку позволяет сочетать все виды контента.

- Интереснее всего поощрять практики, связанные с культурой ремикса, - современные художники повторно запускают в оборот знаки, символы и другие элементы культуры прошлого, тем самым поддерживая связность, память и актуальность.

Кроме того, эксперт считает, что должно быть как можно больше легальных произведений, свободных от ограничений, которые новые художники могли бы интегрировать в свои произведения.

Академический директор научно-образовательного центра Digital IP Иван Близнец отметил, что с древних времен почти ничего не изменилось, но раньше результаты творческой деятельности могла видеть лишь небольшая аудитория - семья или племя. Сегодня же любой объект авторского права, оказавшийся в интернете, становится доступным для неограниченного числа пользователей. При этом сложно проконтролировать распространение таких объектов.

- Необходимо ли изменить закон об авторском праве с учетом того, что основные его объекты используются в интернет-среде? Да, но это должны быть продуманные, точечные изменения. Я категорически не приемлю позицию, что авторское право устарело и является тюрьмой для авторов и пользователей, - заявил он.

По мнению эксперта, важно искать нюансы, которые позволяли бы решать возникающие проблемы и осуществлять эффективную защиту объектов авторского права в любой среде.