На IPQuorum2021: TechforContent обсудили ключевые тренды онлайн-образования

Объем рынка онлайн-образования в 2019 году составил 6,1 триллионов долларов. Эксперты ожидают, что к 2030 году эта цифра составит уже 10 триллионов долларов. Если для средней школы карантинный дистант стал шоком, то в сегменте обучения взрослых и корпоративного образования современные технологии давно воспринимаются как само собой разумеющееся. При этом микрообучение, геймификация, AR/VR вполне могут переломить ситуацию и в традиционном школьном образовании.

Ключевые тренды онлайн-образования в России обсудили на партнерской сессии "Газпром-Медиа Холдинг" "EdTech контент: образование, не выходя из виртуальной реальности". Модератором выступила руководитель проектов блока цифровой трансформации "Газпром-Медиа Холдинг" Анна Бохмат.

Именно онлайн, какой бы скепсис он ни вызывал у учительского сообщества, может гарантировать, что образование в нашей стране останется бесплатным и общедоступным, уверена советник образовательных программ благотворительного фонда "Система" Юлия Селюкова. Школа - необычайно дорогое предприятие, и даже Китай переходит на систему, в которой дети занимаются за компьютерами, а с трудностями им помогает справиться тьютор. Эта модель могла бы подойти и российским регионам.

Исследования говорят о том, что микрообучение повышает вовлеченность детей на 50%. Управляющий партнер компании "Смыслотека" Сергей Гевлич, специалист в микрообучении с помощью видеороликов, подчеркнул, что сегодня учащихся нужно снабжать не столько знаниями, сколько компетенциями, а это возможно только при условии серьезной вовлеченности в процесс. Именно поэтому дети сами создают контент для роликов. "Суммировать лекцию в 200 словах для двухминутного ролика будет под силу лишь тому, кто действительно овладел материалом", - отметил он.

Образование возродится внутри корпораций, считает CЕО и основатель компании NeuromapInc, основатель платформы Teal.One Роман Рабинович. По его словам, корпорации любят все, что связано с технологиями и цифровыми платформами, и каждая стремится завести свою LMS. Рынок труда изменился, появилось множество новых специальностей, часто работодателям проще за полгода подготовить специалиста самим. В крупнейших корпорациях вроде CИБУР практикуется смешанное офлайн- и онлайн-обучение, когда сотрудники, подобно китайским школьникам, занимаются с консультантом по видеокурсам в специально выделенном помещении. Проблема в том, что подобные программы дают по большей части ремесленные навыки, и через некоторое время корпорации сталкиваются с тем, что их сотрудники плохо умеют самостоятельно мыслить, брать на себя ответственность, общаться, изъясняться письменно. Так сказывается дефицит классической школы, отсутствие общей гуманитарной культуры. Эксперты сошлись в том, что проблема будет решаться по мере разделения EdTech на онлайн-техникумы и онлайн-университеты.

VR - одна из самых хайповых технологий, которые применяются в образовании. По данным некоторых исследований, 97% студентов и школьников охотнее посещали бы занятия, если бы на них применялась VR. Между тем одно из главных достоинств этой технологии в том, что школьник чисто физически не может отвлечься от образовательного процесса. "С "ведром" на голове ты можешь разве что закрыть глаза и заснуть", - иронически заметил директор по развитиюVR-/AR-направления в компании ЛАНИТ-Интеграция Денис Тимохин. Он предложил перестать строить фантастические теории насчет VR и ожидать, что эта технология будет повсюду или приобретет какие-то специфические формы или колоссальные масштабы. По его словам, технологии в общих чертах останутся теми же, что сегодня, и их место в обществе не изменится.

Подводя итог заседания, участники беседы сошлись на том, что в образовании сегодня не так важно само содержание, будь то в аналоговой или цифровой форме, как способы работы с учащимися, модели образовательного процесса. "Методология круче, чем контент", - заключил Роман Рабинович.

Всего в течение двух дней на IPQuorum прошло свыше 60 сессий, дискуссий и мастер-классов.

Организаторы Форума - Министерство культуры Российской Федерации, Фонд "Сколково", Ассоциация IPChain. Соорганизаторами и партнерами Форума выступают Федерация интеллектуальной собственности (ФИС), Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO), Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики Digital IP. Коммуникационный партнер Форума - агентство комплексных коммуникационных решений Prophet. Официальный партнер Форума - холдинг "Газпром-Медиа". Партнер вечернего мероприятия - Первое музыкальное.

Мероприятие прошло при поддержке Роскультцентра, Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ), Ассоциации анимационного кино России (ААК), Банка "Новый век", киностудии мультипликационных фильмов "Союзмультфильм", "Смыслотеки", MEDIANA, RussianSeasons, IPEX, IPCodex, Fonmix, Co-Fi, n"RIS, IPEX, UniversalUniversity, Alpina B2B.

Генеральные информационные партнеры IPQuorum 2021: TechforContent - ТАСС и издательский дом "Коммерсантъ". Информационные партнеры - Forbes, "Российская газета", МИЦ "Известия", Союз журналистов России, информационное агентство InterMedia, "АртМосковия", газета "Культура", Евразийская патентная организация (ЕАПО), "КиноРепортер" - главный журнал о кино и телевидении, медиахолдинг "Регионы России", информационное агентство "Федерал Пресс", журналы "Стратегия", "Эксперт", "Инвест-Форсайт" и "Точка АРТ", порталы "Наука и жизнь", "Культуромания", ICT-Online, Expomap, Devdiscourse, ComNews, MovieStart, Telesputnik, MIXED.NEWS, Kino-Teatr.ru, ГАРАНТ, Агентство креативных индустрий, "Типичная Москва" и "Цифровая экономика".

Фонд "Сколково"- некоммерческая организация, созданная в 2010 году и исполняющая функции управляющей компании Инновационного центра "Сколково". Цель Фонда - поддержка технологического предпринимательства в России и коммерциализация результатов научно-исследовательской деятельности.

АссоциацияIPChain создана в 2017 году Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ), Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российским авторским обществом (РАО), Ассоциацией правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС), Банком "Новый век".

Партнерами Ассоциации и непосредственными участниками проекта IPChain выступают Министерство культуры РФ, Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Федеральный институт промышленной собственности.

Основная цель Ассоциации IPChain - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

IPQuorum- коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом, комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (artsindustries) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.