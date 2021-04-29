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Найшуллер, Моргенштерн, Дорн и Хаски сделали хоррор-альманах

Новости
    29.04.2021, 19:32
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Маленькое, но яркое событие в мире отечественного жанрового кино: на YouTube-канале "Последний канал" опубликованы четыре короткометражки, в совокупности составляющие своеобразный хоррор-альманах под названием "Кошмары музыкантов". Грубо говоря, перед нами что-то вроде "Азбуки смерти", только с музыкальным и околомузыкальным уклоном.

Фото: twitter.com/EW
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9"

Объединяющая тема альманаха исчерпывающе изложена в заголовке. Каждый из разноразмерных сегментов буквально или не очень иллюстрирует какой-нибудь характерный кошмар, и все они изготовлены при непосредственном участии популярных российских музыкантов: группы Ильи Найшуллера Biting Elbows, Ивана Дорна, Моргенштерна, Хаски.

Первым номером идёт работа неугомонного Ильи Найшуллера, который взялся за кошмар "подстроиться под вкусы аудитории и потерять идентичность своего творчества". В клипе на мелодичный восьмидесятнический рокопопс предводительница девичьего коллектива, некогда рубившего экстремальный метал, но впоследствии продавшегося, в один прекрасный день пробуждает своего внутреннего демона и принимается жестоко убивать всех вокруг, включая Павла Деревянко. Олдскульное ультранасилие в лучших традициях.

Кошмар номер 2 - "внезапно умереть на пике карьеры и потерять всё, что у тебя есть". Здесь в главной роли рэпер Моргенштерн, и это предсказуемо наиболее слабый из сегментов. Зато можно немного понаблюдать, как Моргенштерна в аду пытают, и послушать, как он от боли кричит. Режиссёр - Макс Шишкин.

Третий кошмар - "не найти свою аудиторию и навсегда остаться неизвестным артистом". Автор "Китобоя" Филипп Юрьев поставил немой чёрно-белый сюрреалистический морок с рэпером Хаски в роли глухого актёра театра теней и с саундтреком от известного дарк-джазового ансамбля Dale Cooper Quartet & The Dictaphones.

Наконец, последний сегмент иллюстрирует кошмар "оказаться в творческом кризисе и навсегда потерять веру в себя". Иван Дорн, играющий самого себя, попадает в сектантский санаторий для реабилитации выгоревших деятелей искусств, где проходит курс оздоровительных процедур: бычья урина перорально, ведьмовские обряды, душ Шарко. Режиссёр - Анджей Гавриш.

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