Что в кино: Сарик в США, Нисон опять в боевике, Мортенсен в режиссуре

Kitoboy

Фото: kinopoisk.ru

Сюжет ленты Филиппа Юрьева, получившей приз за лучшую режиссуру на "Кинотавре" и отметившейся наградой в Венеции, напоминает другую новую отечественную картину - Sheena667 Григория Добрыгина (последняя должна была выйти в марте, но - сами понимаете). Здесь тоже парень влюбляется в американскую бесстыдницу из видеочата. Разница в том, что герой "Китобоя" - не женатый бородач с серьёзными планами на будущее, а юный паренёк из глухого чукотского села, ни разу не бывавший с женщиной. Заморскую красотку сыграла уже разведённая Кристина Асмус, за что вторично подверглась остракизму, хотя по сравнению с "Текстом" сцены с ней невинны, как Ханс Кристиан Андерсен.

Как и герой "Шины", отравленный переизбытком гормонов Алёшка начинает грезить Америкой - только ему-то до неё вообще рукой подать, всего-то и надо пролив переплыть. Там Аляска, правда, а не Детройт, куда ведут сетевые следы возлюбленной, но это уже детали, которые настоящей любви помехой быть никак не могут.

Устав от рутинной охоты на морских млекопитающих и аскетичного быта, поражённый виртуальным Купидоном несчастный решается на отчаянный поступок. Метафизическое путешествие в другой мир, полное фантастических и мистических событий, приводит его, однако, к выводам, озвученным некогда Вячеславом Бутусовым (и давшим название следующему фильму из списка) - даже до руин Детройта добираться не понадобилось. Симпатичная лента, пусть и не лишённая неоднозначных художественных решений.

"Гудбай, Америка"

Фото: kinopoisk.ru

Сарик Андреасян на примере нескольких русскоговорящих иммигрантов показывает, что в Америке - сплошная БЕЗДУХОВНОСТЬ и ловить там нечего. С присущим ему тонким психологизмом. Одна из историй - про беременную девушку, которая во всём Лос-Анджелесе никак не может найти правильный, как у бабушки, гефилте фиш. Отчего безмерно страдает. Вплоть до того, что брак трещит по швам. Ведь дело же не в рыбе на самом-то деле!

Остальное - в том же духе: Дмитрий Нагиев печально играет на баяне, Юрий Стоянов закладывает за воротник и учит внучка мастерить пугачи, фиктивная жена не даёт Гранту Тохатяну нормально пожарить шашлык. Фирменная чудовищность Сарика во всей красе.

"Первая ведьма"

Фото: kinopoisk.ru

Юноша приезжает на лето к отцу - погостить, да подработать, да отношения наладить, подорванные разными обстоятельствами. Тем временем в доме по соседству начинают происходить странные вещи: из сбитого на дороге оленя вылупляется злая ведьма и давай свои ведьминские бесчинства творить. Притом вокруг никто ничего подозрительного не замечает. Кроме пацана. Но ему никто не верит.

Неожиданно ладное сочетание триллера в хичкоковском стиле - присутствуют среди прочего мотивы из "Леди исчезает" и "Окна во двор" - с хоррорами 80-х. Эстетика которых воссоздана с большим тщанием - вы посмотрите на эти чудесные практические эффекты. Скромный, но с любовью и компетентно исполненный оммаж, вместе с тем обладающий яркой индивидуальностью. Без сомнений, один из лучших жанровых фильмов этого года.

"Бегущий по лезвию"

Абсолютный хит Ридли Скотта на все времена, вышедший на экраны в 1982 году, стремительно захватил российский прокат этой недели - таковы уж реалии пандемийного безрыбья. Основанная на не менее выдающемся романе Филипа Дика "Мечтают ли андроиды об электроовцах?" классика постапокалиптического киберпанка, три года назад обзаведшаяся достойным сиквелом, однозначно достойна просмотра на большом экране - такие фильмы просто не способны устареть.

"Честный вор"

Фото: kinopoisk.ru

Сколько бы Лиам Нисон ни твердил о том, что ему надоело сниматься в боевиках, что он слишком стар для этого, всё равно почему-то упорно продолжает. Вот и опять. Бывший военный, переквалифицировавшийся после службы в грабителя, встречает любовь и хочет уйти на покой, сдавшись властям. Но ушлые агенты ФБР его обманывают, и надо их, значит, наказать, попутно защитив любимую и вернув себе доброе имя. Нисон такое на автомате с закрытыми глазами может сыграть, что и делает. Не с закрытыми глазами, конечно, но всё равно напрягаться ему не приходится. Тут немного возни, там нарисованный взрыв, здесь работа для каскадёров, остаётся грозно в трубку произнести: "Я иду за тобой" - и гонорар уже на карточке. Из положительных моментов - Джеффри Донован с милым пёсиком и маленькая роль Роберта Патрика.

"Падение"

Фото: kinopoisk.ru

Вигго Мортенсен возвращался с похорон матери, в голове роились мысли печальные, мысли оформились в идею, идея легла на бумагу, текст конвертировался в фильм. А именно в интимную драму об отце и сыне. Отец - старик консервативных взглядов с тяжёлым характером, успевший попортить жизнь всем близким и не собирающийся останавливаться, сын состоит в браке с мужчиной и воспитывает приёмную дочь. Первый опыт Мортенсена в качестве режиссёра и сценариста, и сразу - прямо в душу разрывным снарядом. Одна из лучших ролей Лэнса Хенриксена, что также немаловажно. (Рецензия)

"Генерал Де Голль"

Фото: kinopoisk.ru

Байопик нетрудно догадаться про кого, в главной роли - Ламбер Вильсон, Меровинген из сиквелов "Матрицы". 1940 год, немцы наступают, Шарль Де Голль пытается спасти страну, но политики ему изо всех сил мешают. А то б в одиночку Гитлеру накостылял, ага. Типичная экранизация статьи из "Википедии", подводящая к воспроизведению исторической речи, которую Де Голль толкнул в эфире BBC, тем положив основу французскому Сопротивлению. То есть - да, такие "Тёмные времена" для бедных французов.

"Кто не спрятался"

Фото: kinopoisk.ru

В своей дебютной режиссёрской работе младший брат Джеймса Франко Дэйва (он ещё у него в "Горе-творце" играл Грега Сестеро), участвовавший и в написании сценария, попытался поработать на стыке жанров драмы и хоррора - да так и застрял где-то посередине. Компания друзей, состоящая из двух молодых пар, отправляется в домик на берегу океана, найденный в интернете. Человек, сдающий им дом - Тоби Хасс его играет - ведёт себя странновато, чему, конечно, значение придаётся не сразу, а дом, как выясняется позднее, нашпигован камерами. Факт этот особенно беспокоит парня с девушкой, успевших за спиной у своих возлюбленных совершить акт гнусной измены. Собственно, этой не первой свежести любовной драме посвящено неоправданно много времени, при том что все герои плоские и скучные до безобразия. К тому моменту, когда нагрянет-таки обещанный хоррор, сварганенный по лекалам покрытых пылью слэшеров, интерес к происходящему сохранится разве что у преданных поклонников Дэна Стивенса и Элисон Бри, мелькающих на первом плане.

"Гномы в деле!"

Фото: kinopoisk.ru

На прошлой неделе привозили франко-бельгийский мультик, теперь вот немецкий привезли. Недурно нарисованная сказка про компанию гномов, выбравшихся из своего подземного королевства. Наверху они знакомятся со старичком-кондитером, проигрывающим конкуренцию своему злодею-сопернику, и решают ему помочь, при этом сами ничего не умея. Мультфильм явно рассчитан на самую молодую и потому невзыскательную публику, хотя и пестрит довольно своеобразным для такой целевой аудитории юмором вроде испускания кишечных газов и использования бессознательного больного старика в качестве марионетки за прилавком магазина сладостей.

Также на экранах: "Погребальные байки" - ещё одна страшилка; документалки "Фрида Кало" и "Таинственные импрессионисты", мультик "Пингвинёнок Пороро: Пираты острова сокровищ".