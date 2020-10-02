Что в кино: Том Харди в роли Капоне, американская политика, "Хандра"

В широком прокате - сплошная хандра. И "Хандра". Крупных многоожидаемых премьер ещё долго не предвидится, поэтому в основном опять дают что попало, вплоть до совсем низкопробных вещей категории "Ы". Проклятый коронавирус, когда ж ты отстанешь?

"Капоне. Лицо со шрамом"

Фото: kinopoisk.ru

Онлайн-релиз фильма, где Том Харди играет самого знаменитого гангстера, состоялся ещё весной, но если вы очень хотите увидеть его на большом экране, то не нам вас судить. Джош Транк, громко о себе заявивший своей дебютной картиной "Хроника", а затем ещё громче оконфузившийся "Фантастической четвёркой", сделал фильм о последнем годе жизни Аль Капоне, в течение которого сознание последнего стремительно распадается, а организм отказывает. В том, что Харди оба процесса способен изобразить убедительно и увлекательно, было бы глупо сомневаться - там и стрельба по крокодилам, и галлюцинации, и прочие высокохудожественные "радости" маразма, - но без малого два часа это наблюдать, мягко говоря, нелегко, а больше в фильме практически ничего и нет. (Рецензия)

"Хандра"

Фото: kinopoisk.ru

Как бы немного странненькая, модная-молодёжная комедия про трёх друзей, снимающих вместе квартиру в центре Москвы. С которыми на протяжении одного дня и последующей ночи происходят разные удивительные и не очень вещи. Кто-то рекламу снимает, кто-то с беременной подругой по врачам ходит, кто-то ищет деньги - то есть простенькие такие сюжетные линии. Но они распадаются на отдельные скетчи, и там уже банда киргизов, Александр Гордон в роли гинеколога-сексиста, Андрей Тарковский заставляет Тимофея Трибунцева с коровой драться и так далее. Каждый третий примерно скетч - удачный. И местами прямо хорошо. Но в целом довольно утомительно. (Рецензия)

"Честный кандидат"

Фото: kinopoisk.ru

Местами забавная - но не более того - комедия, бичующая политическую систему США, эдакий "Райан Мёрфи на минималках". Главный герой - политтехнолог из Вашингтона, которого играет Стив Карелл, с явным удовольствием вернувшийся к роли деятельного идиота. Он отправляется в насквозь республиканскую глубинку, чтобы сделать из местного бузотёра профессионального политика от демократов. И сталкивается с рядом вполне предсказуемых препятствий, обусловленных полным непониманием столичной тусовкой жизни "глубинного народа". На чём и строятся все гэги ленты. Выглядит как трогательная, но всё равно довольно жалкая попытка либеральной голливудской элиты позаигрывать с теми, кого они обычно с презрительной опаской называют "реднеками". (Рецензия)

"Мы призываем тьму"

Фото: kinopoisk.ru

Три девицы-металлистки знакомятся с тремя парнями-металлистами, оголтело колбасятся с ними на концерте, а потом приглашают оттянуться в дом одной из них. С целью на самом деле ритуально убить. От такой завязки резонно ожидать весёлого угара, бассейнов с кетчупом и прочего, но закатайте губу: фантазии только на завязку и хватило. Дальше - лишь унылая беготня по комнатам. Даже крупноглазая Александра Даддарио и Джонни Ноксвилл в роли злого телепроповедника ситуацию не выправляют. Скучно.

"Ловец снов"

Фото: kinopoisk.ru

Этот ужастик совершенно ничего общего не имеет с романом Стивена Кинга и, соответственно, с его экранизацией 2003 года (оригинальное название даже на всякий случай пишется с ошибкой - Dreamkatcher). Завязка немного напоминает "Сторожку" 2019 года - мужик отвозит свою новую пассию вместе с ребёнком, испытывающим к женщине объяснимую неприязнь, в отдалённый от цивилизации домик - и из этого, представьте себе, опять ничего хорошего не выходит. Усугубляет ситуацию, что первую жену, маму мальчика, другой мальчик, соседский, в этом самом домике зарубил топором (вот папка молодец, умеет создать условия для сближения!). О чём его новая супруга не знает. Зато она знает много о детской психологии и пытается втереться пасынку в доверие - да не очень-то получается. В том числе - потому, что несчастному ребёнку по ночам является мёртвая мать с довольно мрачными предложениями. А неподалёку живёт странная бабка в исполнении царицы жанра Лин Шей, торгующая как раз ловцами снов. Ну а дальше всё развивается банальнейшим "мистическим" образом - так предсказуемо, дёшево и халтурно, что и говорить тоскливо.

"За призрачной дверью"

Фото: kinopoisk.ru

Мы спросим: "Сочетание вестерна с хоррором - что может быть заманчивее?" В ответ где-то ехидно засмеётся С. Крэйг Залер. А некто А.Б. Кунц загогочет во всю глотку. Потому что некто А.Б. Кунц - режиссёр всякого отъявленного низкобюджетного трэша, которому, по большому счёту, в широком прокате делать совершенно нечего (но наши прокатчики, как видим, считают иначе), вдоволь потоптался по обоим уважаемым жанрам в своём новом опусе. Неоперившийся юнец отправляется со своим братцем-бандитом и его подельниками грабить поезд, но добычей вместо денег и золота оказывается запертая в ящике хрупкая девица, которая просит неожиданных спасителей отвезти её в город Potemkin (судя по тому, что название упоминается не раз, это почему-то важно, но почему - не знаем, наверное, как-то связано с русской угрозой, но это не точно). И обещает за это всякое. А те и соглашаются. Однако в борделе Potemkin"а, где, как выясняется, промышляет барышня, горе-грабителей ждёт сюрприз в виде озлобленных древних ведьм. После чего зрителю предлагается насладиться вырвиглазным гримом и прочими копеечными эффектами, густо налепленными на дебильно-сентиментальную развязку. "Суспирия" для нищих, ударившаяся о плохую копию "От заката до рассвета"? Нет, это слишком щедрый комплимент.

"Порнолоджи, или Милашка как ты"

Фото: kinopoisk.ru

Романтическая комедия, экранизация мемуаров сценаристки и писательницы Эйн Каррильо, которая выглядит вот так - это важно. Потому что если заранее не знать, как выглядит реальный прототип героини, то, уж извините за лукизм, очень сложно понять, что с ней не так. Суть в следующем. Красивую скрипачку, сыгранную Люси Хейл (выглядит вот так), бросает парень, обвинив в "порнофобии". И она понимает, что действительно в сексе ни бум-бум. И принимается пробелы восполнять. По списку. Куда входят ознакомление с эротической литературой, посещение секс-шопов, стриптиз-баров и борделей, а также тематических семинаров и мастер-классов, тестирование различных приспособлений. На этом, собственно, и строится юмор. Характерный пример: героиня в маленьком чёрном платье на каком-то мероприятии неожиданно встречает ухажёра, тот её приглашает танцевать, а у неё из-под платья звонко шарики сыплются. И кто-то на одном шарике поскальзывается. Уморительно.

"Семейка Бигфутов"

Фото: kinopoisk.ru

Продолжение симпатичного франко-бельгийского мультика 2017 года "Стань легендой! Бигфут Младший". Понимающий животных мальчик, чей папа однажды оказался Бигфутом, вновь отправляется на поиски своего отца, на этот раз угодившего в лапы злобных нефтяных магнатов, намеревающихся загадить природу Аляски. Не самая стыдная графика (видно, что авторы - отнюдь не американские гиганты, но вполне прилично), умильные говорящие зверушки, наивный экологический посыл и протест против больших корпораций - всё в наличии. Для непритязательных любителей простой, но с любовью сделанной анимационной продукции, уставших от Голливуда.

Также на экранах: "Русский рейд" - русский "Рейд"; аниме с призраками "Гостиница Окко"; "Мэтью Борн: Красные башмачки" - балет по фильму Майкла Пауэлла и Эмерика Прессбургера; итальянская комедия "Фантазёры"; документалка про моржиху "Несейка. Младшая дочь"; боевик "Малышка с характером" с Руби Роуз.