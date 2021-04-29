Накануне Пасхи цены на яйца в России начали снижаться

Рост цен на куриные яйца сменился их снижением на 5-10%. Об этом "Известиям" сообщили в Росптицесоюзе. По данным издания, цены начали уменьшаться в начале недели и постепенно опускаются до уровня, зафиксированного в начале года.

Пока речь идет об оптовых отпускных ценах птицефабрик, уточнил гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. По его словам, торговые сети уже сформировали запас этой продукции перед Пасхой и снизили объемы закупок. Сокращение спроса привело к уменьшению цен. Скорее всего, эта тенденция продолжится до лета, когда потребление яиц минимальное.

Отпускные цены производителей начали снижаться 10 дней назад, они уже уменьшились на 5-10% на яйцо столовое 1-й и 2-й категории, приводит издание слова гендиректора Российского птицеводческого союза Галины Бобылевой.

Эксперты не смогли уточнить, когда вслед за снижением оптовых цен на яйца упадут и розничные цены в магазинах.