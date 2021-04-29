Назван эффективный способ борьбы с борщевиком

Ученые рекомендуют бороться с борщевиком в апреле-мае, когда растение еще не набрало силу. При этом в одиночку победить растение не получится, рассказала радио Sputnik старший научный сотрудник Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова (ВИР), кандидат биологических наук Лилия Шипилина.

"Если я у себя буду удалять это растение, а сосед оставит его, то результаты борьбы будут ничтожные... Борщевик надо удалять, пока он маленький, пока он только появился из-под снега и размер его не превышает 10-15 сантиметров. Самое главное - не дать ему зацвести, не дать сбросить семена в землю", - объяснила она.

На личном участке биолог советует просто выкапывать борщевик лопатой. Наиболее радикальный способ борьбы с растением - выжигание. Применять его необходимо также весной. Однако подобные методы опасны риском пожара.

Борщевик - сорное растение семейства зонтичных. Некоторые его виды опасны для здоровья людей, так как содержат вещества, вызывающие фотохимические ожоги кожи. Кроме того, распространение борщевика, по мнению экспертов, опасно для экологического состояния территории, так как обедняет видовой состав растительности.

В регионах России на борьбу с борщевиком выделяются значительные бюджетные средства, среди предпринимаемых мер - химическая обработка и механический откос.