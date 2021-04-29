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Рубрика: Культура

Названы первые лауреаты Московского международного кинофестиваля

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Вручены первые призы 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Приз жюри Международной федерации прессы (ФИПРЕССИ) получила итальянская лента "Равнодушные" - экранизация одноименного романа Альберто Моравиа, режиссер Леонардо Гуэрра Сераньоли. В жюри ФИПРЕССИ в этом году входили Александра Поршнева (председатель, Казахстан), Василиос Кечагиас (Греция), Карен Аветисян (Армения), Дарья Амелькович (Беларусь), Нина Ромодановская (Россия).

Фото: Кинопоиск
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Приз жюри NETPAC - международной организации по продвижению азиатского кино - присудили иракскому фильму "Мой дом Мосул", режиссер Адалет Гармиани. В жюри NETPAC 43-го МММКФ вошли Андрей Василенко (Россия), Нина Кочеляева (Россия), Лю Юаньюань (Китай).

Приз жюри российской кинокритики отдан испанской картине "Чрево моря", режиссер Агусти Вильяронга. Диплом жюри российской кинокритики - "#Засранка", Румыния, режиссер Андрей Хуцуляк. Призы Гильдии неигрового кино и телевидения распределились так: среди российских фильмов - ленте "Амурская Голгофа" Юлии Серьгиной, среди иностранных - шведской ленте "Сабайя", режиссер Хогир Хирори. Международная премьера картины состоялась в январе этого года на фестивале Sundance. В ней рассказывается о группе людей, отправившихся в сирийский лагерь на Ближнем Востоке, чтобы спасти женщин, которых боевики ИГ удерживают как сексуальных рабынь.

Приз Федерации киноклубов России "Колючий взгляд" вручен иранской ленте "Сын", режиссер Нушин Мераджи. Диплом Федерации киноклубов России получила картина "Последняя "Милая Болгария"" режиссер Алексей Федорченко. Приз Федерации киноклубов России "Колючий взгляд" за лучший фильм Российской программы - "Конец фильма", режиссер Владимир Котт.

Приз зрительских симпатий 43-го ММКФ получила лента "Человек божий", Греция, режиссер Елена Попович. Это фильм, в котором свою первую роль на английском языке сыграл Александр Петров.

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