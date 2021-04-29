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29.04.2021 12:10
Рубрика: В мире

Некоторым заключенным в Испании разрешили иметь телефоны

Текст: Юрий Когалов

Руководство тюрем тщательно следит, чтобы их подопечные не имели связи с внешним миром. Все посещения и звонки на волю строго регулируются. Однако в Испании появилась группа заключенных, для которых было сделано исключение. Речь идет об осужденных, пользующихся так называемой полусвободой.

Фото: EPA-EFE/Villar Lopez
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Генеральный секретариат пенитенциарных учреждений пиренейского королевства издал внутреннее распоряжение, которое разрешает указанной части заключенных иметь в своих камерах компьютеры и мобильные телефоны. Как передает El Pais, поблажки получили около 2,4 тысячи человек. Всем им ранее смягчили режим отбывания наказания до так называемой жилой полусвободы, когда от заключенных требуют лишь ночевать в тюрьме с понедельника по четверг, а в остальное время они могут жить практически обычной жизнью. Таким образом, они и так имеют практически неограниченную связь с внешним миром, и наличие телефона и компьютера в камере не сильно меняет положение дел, разве что позволяет не скучать перед сном и пообщаться с близкими.

Для остальных заключенных телефоны по-прежнему остаются под запретом. Охрана ежегодно конфискует сотни мобильных, незаконно пронесенных в тюрьмы. Например, в 2019 году было изъято 2672 таких устройства.

Новые правила начнут действовать уже в мае. Заключенные, которые хотят иметь компьютеры и мобильные, должны дать письменное согласие на проверку содержания устройств и истории браузера, если это потребуется. Таким образом, руководство учреждения сможет удостовериться, что техника не используется для чего-то запрещенного. Если же такой факт будет выявлен, устройство изымут. Отнимут его и в случае, если режим отбывания наказания будет ужесточен (такое иногда происходит, например, в прошлом году суд отменил смягчение режима каталонским политикам, осужденных за организацию референдума о независимости региона).

Фото: rtve.es
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Согласно обновленным правилам, заключенным, пользующимся "полусвободой" также разрешат иметь наличные и кредитные карты (максимальная сумма устанавливается каждым пенитенциарным учреждением). Кроме того, им позволено иметь другие предметы, которые были запрещены до сих пор: металлические ручки, швейные иглы, пинцеты, карманные зажигалки, вентиляторы, машинки для стрижки и бритья, термосы, кипятильники, личные фотографии и документы. Среди разрешенного также теперь числятся инструменты, которыми осужденные пользуются на работе за пределами тюрем.

Согласно статистике, в Испании на сегодняшний день порядка 37 тысяч осужденных преступников, 7,5 тысячи из них пользуются "полусвободой", правда, в тюрьмах обязаны ночевать только 2,4 тысячи, остальных из-за пандемии коронавируса и в стремлении сократить риски распространения инфекции отправили под домашний арест, снабдив устройствами слежения.

В мире Европа Испания

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