Некоторым заключенным в Испании разрешили иметь телефоны

Руководство тюрем тщательно следит, чтобы их подопечные не имели связи с внешним миром. Все посещения и звонки на волю строго регулируются. Однако в Испании появилась группа заключенных, для которых было сделано исключение. Речь идет об осужденных, пользующихся так называемой полусвободой.

Генеральный секретариат пенитенциарных учреждений пиренейского королевства издал внутреннее распоряжение, которое разрешает указанной части заключенных иметь в своих камерах компьютеры и мобильные телефоны. Как передает El Pais, поблажки получили около 2,4 тысячи человек. Всем им ранее смягчили режим отбывания наказания до так называемой жилой полусвободы, когда от заключенных требуют лишь ночевать в тюрьме с понедельника по четверг, а в остальное время они могут жить практически обычной жизнью. Таким образом, они и так имеют практически неограниченную связь с внешним миром, и наличие телефона и компьютера в камере не сильно меняет положение дел, разве что позволяет не скучать перед сном и пообщаться с близкими.

Для остальных заключенных телефоны по-прежнему остаются под запретом. Охрана ежегодно конфискует сотни мобильных, незаконно пронесенных в тюрьмы. Например, в 2019 году было изъято 2672 таких устройства.

Новые правила начнут действовать уже в мае. Заключенные, которые хотят иметь компьютеры и мобильные, должны дать письменное согласие на проверку содержания устройств и истории браузера, если это потребуется. Таким образом, руководство учреждения сможет удостовериться, что техника не используется для чего-то запрещенного. Если же такой факт будет выявлен, устройство изымут. Отнимут его и в случае, если режим отбывания наказания будет ужесточен (такое иногда происходит, например, в прошлом году суд отменил смягчение режима каталонским политикам, осужденных за организацию референдума о независимости региона).

Согласно обновленным правилам, заключенным, пользующимся "полусвободой" также разрешат иметь наличные и кредитные карты (максимальная сумма устанавливается каждым пенитенциарным учреждением). Кроме того, им позволено иметь другие предметы, которые были запрещены до сих пор: металлические ручки, швейные иглы, пинцеты, карманные зажигалки, вентиляторы, машинки для стрижки и бритья, термосы, кипятильники, личные фотографии и документы. Среди разрешенного также теперь числятся инструменты, которыми осужденные пользуются на работе за пределами тюрем.

Согласно статистике, в Испании на сегодняшний день порядка 37 тысяч осужденных преступников, 7,5 тысячи из них пользуются "полусвободой", правда, в тюрьмах обязаны ночевать только 2,4 тысячи, остальных из-за пандемии коронавируса и в стремлении сократить риски распространения инфекции отправили под домашний арест, снабдив устройствами слежения.