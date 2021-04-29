Около 64% россиян интересуются наукой

Проведенный учеными Института психологии РАН и социологической группой ЦИРКОН опрос показывает, что 74% граждан доверяют или скорее доверяют той информации, которую представляют российские ученые.

Достижениями науки интересуются 64% опрошенных, около 90 % респондентов знают или что-то слышали о существовании РАН, причем люди в возрасте 45 и более лет знают о ней в два раза лучше, чем молодежь в возрасте 18-34 лет. Около 65% россиян в целом доверяют РАН как научному учреждению, причем безусловно доверяют 38%.

Вместе с тем влияние ученых на ситуацию в стране оценивается очень низко: 60% убеждены, что власть недостаточно прислушивается к мнению ученых, а 68% - что российский бизнес сегодня недостаточно активно внедряет достижения наших ученых.