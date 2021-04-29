Опрос показал, сколько российских компаний будут работать 4-7 мая

Около половины (48%) российских компаний намерены работать с четвертого по седьмое мая. Четверть (26%) фирм сделали эти дни выходными, остальные - пока не приняли решение, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Отмечается, что чаще всего решение о работе в начале мая принимают представители банков (73%), производственники (53%) и компании из сферы услуг (52%). Больше всего компаний, которые уйдут на майские каникулы, - среди малого бизнеса (32%). В опросе SuperJob приняли участие тысяча респондентов в 106 населенных пунктах.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, нерабочими объявлены дни с первого по десятое мая, определять рабочий график работодатели могут самостоятельно.