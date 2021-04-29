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29.04.2021 08:50
Рубрика: Экономика

Опрос показал, сколько российских компаний будут работать 4-7 мая

Текст: Василий Кошкин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Около половины (48%) российских компаний намерены работать с четвертого по седьмое мая. Четверть (26%) фирм сделали эти дни выходными, остальные - пока не приняли решение, говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Фото: iStock
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Отмечается, что чаще всего решение о работе в начале мая принимают представители банков (73%), производственники (53%) и компании из сферы услуг (52%). Больше всего компаний, которые уйдут на майские каникулы, - среди малого бизнеса (32%). В опросе SuperJob приняли участие тысяча респондентов в 106 населенных пунктах.

Ранее Владимир Путин согласился с предложением главы Роспотребнадзора Анны Поповой объединить майские праздники. Таким образом, нерабочими объявлены дни с первого по десятое мая, определять рабочий график работодатели могут самостоятельно.

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