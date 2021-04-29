Открылся специальный портал для удаленных нотариальных услуг

Например, в удаленном режиме можно будет получить выписку из реестра уведомлений о залогах движимого имущества. Проще говоря, получить официальный документ, что на машине, которую хочется купить, не висят долги.

Треть всех нотариальных действий, которые были совершены в 2020 году, имеют "цифровую" составляющую, то есть основаны на новых технологиях "электронного нотариата". Об этом сообщил недавно президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик.

Например, весьма востребовано такое действие, как удостоверение равнозначности электронного документа его бумажному аналогу (или, как часто говорят журналисты, "нотариальная телепортация документа"). Спрос на него по итогам 2020 года вырос на 47 процентов, а общее число обращений составило свыше 3,58 миллиона.

Еще одна важная составляющая "электронного нотариата" - уникальные публичные реестры ФНП, с помощью которых уже удалось решить сразу несколько социально значимых проблем.

Как сообщают в Федеральной нотариальной палате, самым востребованным в 2020 году оказался реестр уведомлений о залоге движимого имущества - проверкой сведений в нем воспользовались более 2,9 миллиона раз. Для сравнения в 2019 году число таких обращений составляло около 2,5 миллиона. При этом число зарегистрированных уведомлений и случаев получения выписок из реестра уведомлений о залоге движимого имущества также выросло на 10 процентов - 2,7 миллиона нотариальных действий. Всего же на февраль 2021 года в данном реестре было зарегистрировано более 11 миллионов записей, из которых около половины составили данные о залогах автотранспорта.

Теперь покупатель машины сможет в режиме онлайн не только проверить автомобиль на долги, но и получить юридически значимый документ. Выписка из реестра поможет защититься, если кто-нибудь потом все-таки предъявит претензии, мол, машину продал должник. До создания нотариального реестра это была распространенная напасть: люди покупатели с рук автомобили, а потом оказывалось, что машина находилась в залоге у банка, и покупатель лишался своего железного коня. Но теперь появился защитный механизм: суды принимают выписки из реестра Федеральной нотариальной палаты, которые свидетельствуют о том, что покупатель действовал добросовестно.