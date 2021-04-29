Пенсионерам и малоимущим упростят доступ к внесудебному банкротству

Напомним, что с 1 сентября прошлого года граждане получили возможность банкротиться без суда, если их долг составляет от 50 до 500 тыс. рублей. Было условие - приставы должны прекратить в отношении человека исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

Вследствие последнего условия процедура внесудебного банкротства оказалась недоступна для многих пенсионеров и тех граждан, чьи доходы равны или меньше прожиточного минимума. Пенсию или минимальный заработок продолжали списывать для погашения долга, а у человека оставались совсем крохи на еду и прочие расходы. Депутаты решили исправить этот "пробел".

Те, у кого доходы составляют менее двух прожиточных минимумов, смогут воспользоваться личным внесудебным банкротством, гласит проект. Причем это право появится, даже если приставы не окончили исполнительное производство из-за отсутствия имущества.

То есть граждане смогут инициировать внесудебное банкротство, если у них нет имущества, на которое можно обратить взыскание по исполнительным документам.

В пояснительной записке приводятся данные Росстата за второй квартал 2020 года, согласно которым число россиян с доходами ниже прожиточного минимума составляло 19,9 млн человек.

Авторы предлагают принять проект в целях недопущения роста бедных в стране.