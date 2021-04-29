Песков назвал "шизофреничной" позицию Чехии и Болгарии

Действия Чехии и Болгарии в отношении России - шизофреничная позиция, они вызывают раздражение, сожаление и непонимание. Об этом заявил в программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, действия Праги и Софии вызывают: а) раздражение; б) сожаление; в) непонимание", - заявил Песков. А также - желание увидеть какие-то перемены в этой "шизофреничной позиции".

Голословные обвинения в адрес России или любого другого государства автоматически девальвируются и бьют по тем странам, которые с ними выступают, убежден Песков.

"Сейчас, как вы видите, все руководство России абсолютно недвусмысленно формулирует наше неприятие той шизофрении, которая возникла на европейском континенте и которая ползуче распространяется в виде так называемой европейской солидарности по территории Европейского союза. Это неприемлемо для нас, это возмутительно", - также заявил пресс-секретарь президента.