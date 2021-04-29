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29.04.2021 15:22
Рубрика: Власть

Песков предостерег США от политики "кнута и пряника" в отношении России

Текст: Кира Латухина
Политика "кнута и пряника" к России неприменима. Об этом заявил в программе "Большая игра" на Первом канале пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Определенное пристрастие к политике кнута и пряника, что по-научному в США называется двухтрековый подход в отношении России, - по-русски это "политика кнута и пряника", имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет", - подчеркнул Песков, добавив, что Владимир Путин дал это четко понять Вашингтону.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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"Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет. То есть, даже если она будет продолжаться, это будет вызывать исключительно противодействие России в том объеме и в том виде, в котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России", - предостерег пресс-секретарь президента.

"Подобная линия: позвонить по телефону и сказать, что мы заинтересованы в контактах, но завтра мы объявим новые санкции - это работать не будет", - предупредил Песков.

На просьбу дать совет Вашингтону пресс-секретарь российского президента ответил: "Наверное, избегать частого употребления "но"​​​. Вот эта фраза - хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить". Говоря о желании США призвать Россию к ответу, он подчеркнул: "Это любимое выражение​​​. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования".

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