Песков предостерег США от политики "кнута и пряника" в отношении России

"Определенное пристрастие к политике кнута и пряника, что по-научному в США называется двухтрековый подход в отношении России, - по-русски это "политика кнута и пряника", имеет место быть. Применимо ли это к России? Ответ очевидный: нет", - подчеркнул Песков, добавив, что Владимир Путин дал это четко понять Вашингтону.

"Имеет ли перспективы эта политика? Не имеет. То есть, даже если она будет продолжаться, это будет вызывать исключительно противодействие России в том объеме и в том виде, в котором будет наилучшим образом соответствовать интересам России", - предостерег пресс-секретарь президента.

"Подобная линия: позвонить по телефону и сказать, что мы заинтересованы в контактах, но завтра мы объявим новые санкции - это работать не будет", - предупредил Песков.

На просьбу дать совет Вашингтону пресс-секретарь российского президента ответил: "Наверное, избегать частого употребления "но"​​​. Вот эта фраза - хотим саммит, но Россия заплатит за все. Вот это "но" надо на какое-то время прекратить". Говоря о желании США призвать Россию к ответу, он подчеркнул: "Это любимое выражение​​​. Иногда складывается впечатление, что они хотят, чтобы Россия платила цену просто за факт своего существования".