Песков рассказал о графике Путина на майские праздники

График президента постоянно рабочий, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, какие мероприятия будут у Владимира Путина 1 мая и с 4 по 7 мая.

"Первого мая традиционно в конце суток президент посетит Пасхальное богослужение. Мы сообщим, где это будет", - сказал Песков.

В дни с 4 по 7 мая публичных мероприятий сейчас не запланировано, уточнил пресс-секретарь президента. "Но у главы государства график постоянно рабочий. Это не означает, что он не будет работать", - добавил он.

"Если что-то будет становиться публичным или добавляться в график, мы будем оперативно вас держать в курсе", - обещал журналистам Песков.

На вопрос, обсуждают ли власти возможность продления с 10 мая нерабочих дней из-за заболеваемости коронавирусом, пресс-секретарь президента сказал, что ему об этом неизвестно. "У президента с 8-9 мая и далее достаточно напряженный рабочий график", - заключил он.