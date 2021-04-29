Песков: Путин не обсуждал с французским бизнесом снятие ограничений

Тема снятия взаимных ограничений, в том числе продуктовых, не обсуждалась на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями французского бизнеса. Об этом заявил после встречи пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет​​​. Такого не было", - передает РИА Новости ответ Пескова на вопрос о снятии ограничений.

Встреча, напомним, прошла днем 29 апреля. В повестке были вопросы российско-французского торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных совместных проектов. Среди представителей французского бизнеса были компании Auchan и Danone.