Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ

Конфронтационный потенциал вокруг России наращивает обороты, что очень тревожно. Но больше Москва не собирается это терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный, точнее, потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Это весьма тревожно. Собственно, можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении последних лет десяти линия, очень экстенсивная линия на сдерживание России, которую придерживались не только Соединенные Штаты Америки, но также и то, что мы называем коллективный Запад, эта линия сейчас трансформировалась уже в конфронтационное проявление", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам Пескова, Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию заявил об открытости и заинтересованности в добрососедских отношениях с Европой и США. "Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления", - заявил Песков, добавив, что "Москва будет противодействовать достаточно понятно и ощутимо для оппонентов".