Новости

Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Пескову неизвестно о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 15:34
Рубрика: Власть

Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ

Конфронтационный потенциал вокруг России наращивает обороты, что очень тревожно. Но больше Москва не собирается это терпеть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Песков: Масштаб заговора в Беларуси говорит об иностранном участии

"Действительно, можно с сожалением констатировать, что конфликтный потенциал, конфронтационный, точнее, потенциал вокруг России имеет тенденцию к росту. Это весьма тревожно. Собственно, можно, наверное, констатировать, что проводимая на протяжении последних лет десяти линия, очень экстенсивная линия на сдерживание России, которую придерживались не только Соединенные Штаты Америки, но также и то, что мы называем коллективный Запад, эта линия сейчас трансформировалась уже в конфронтационное проявление", - сказал Песков в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По словам Пескова, Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию заявил об открытости и заинтересованности в добрососедских отношениях с Европой и США. "Но отныне мы не намерены терпеть эти конфронтационные проявления", - заявил Песков, добавив, что "Москва будет противодействовать достаточно понятно и ощутимо для оппонентов".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента

Главное сегодня

Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"