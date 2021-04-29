Песков заявил об отсутствии подвижек в вопросе встречи Путина и Зеленского

Никакой конкретики о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным из офиса президента Украины Владимира Зеленского не поступало. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Пока на том же. Продвинуться не удалось", - заявил Песков в программе "Большая игра" на Первом канале, отвечая на вопрос об этапе проработки данного вопроса.

По словам Пескова, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак находится в постоянном контакте с офисом президента Украины. Однако оттуда "никакой конкретики не поступало", отметил пресс-секретарь президента.

"Поэтому единственное, что мы имеем, это первое предложение господина Зеленского президенту Путину поговорить об урегулировании на Донбассе, - констатировал Песков. - Мы имеем ответ президента Путина, что об этом надо говорить с Донбассом, и приглашение Зеленскому приехать в Москву и поговорить о двусторонних отношениях, если он этого желает".

Он подчеркнул, что Владимир Путин "готов сесть и поговорить" по двусторонним отношениям с Украиной. Однако, как будут формулироваться дальнейшие предложения со стороны Киева, неизвестно, добавил он.

Ранее Зеленский заявил, что все идет к тому, что его встреча с Путиным состоится, а время и место - это уже детали.