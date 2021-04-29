Поддержку МСП рассмотрят на Российском форуме малого и среднего предпринимательства

Новости

В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня 14:12
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном 14:10
Вильфанд не исключил выпадение снега в мае 14:05
В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 14:03
Рубрика: Экономика

Поддержку МСП рассмотрят на Российском форуме малого и среднего предпринимательства

Вопросы развития малого и среднего бизнеса традиционно являются важной частью деловой повестки Петербургского международного экономического форума. Активная дискуссия экспертного сообщества по применению комплекса мер поддержки МСП в новых экономических условиях продолжится в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства, который состоится 2 июня, в стартовый день ПМЭФ-2021. Организатором форума выступает фонд Росконгресс.

В архитектуре деловой программы ПМЭФ-2021 запланировано более ста дискуссий

"Малый и средний бизнес - важная составляющая экономики, и от того, насколько сегодня будут эффективными меры поддержки такого предпринимательства, во многом зависит благополучие страны. Во время пандемии правительство России реализовало комплекс мер, который позволил малому бизнесу выстоять в этот непростой год. Наша дальнейшая задача - максимально интегрировать программы поддержки в период выхода из кризиса и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках реализации Послания президента России Федеральному Собранию "Опора России" направила свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Также по поручению председателя правительства Михаила Мишутина предложения "Опоры России" по поддержке малого и среднего бизнеса были направлены в правительство РФ.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, реализованные во время пандемии и спада экономической активности меры поддержки малого и среднего бизнеса помогли не допустить существенного сокращения этого сектора экономики и сохранить рабочие места, в том числе и потому, что государство прислушивалось к бизнесу по большинству вопросов, касающихся разработки и реализации мер поддержки. "Мы считаем, что вообще все новые регуляторные меры должны быть предварительно обсуждены с бизнес-сообществом и ни в коем случае любое новое законодательство не должно ухудшать положения малого бизнеса и дискриминировать бизнес по размеру", - говорит Александр Калинин.

Путин обсудил с Бегловым борьбу с коронавирусом и подготовку к ПМЭФ

"Опора России" предлагает реализовать ряд мер в налоговой и финансовой сферах для расширения рынков сбыта, снижения издержек и рисков ведения предпринимательской деятельности, а также ее популяризации.

В числе основных предложений:

- принятие поправок в КоАП - приравнивание размера административного штрафа для малых предприятий к штрафам индивидуальных предпринимателей, что приведет к кратному снижению размера штрафов для малого бизнеса;

- повышение до 30% минимальной квоты госзакупок и закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего бизнеса;

- отмена требований по обязательной репатриации валютной выручки при внешнеэкономических контрактах для несырьевого экспорта и существенное снижение административной ответственности;

- принятие после широкого, в том числе общественного, обсуждения законопроекта о регулировании нестационарной и мобильной торговли;

- либерализация требований для МСП по торговле подакцизными товарами на малых площадях, учитывая внедрение маркировки продукции и развитие онлайн-торговли;

- создание законодательной возможности для фермеров заниматься строительством помещений для переработки произведенной продукции, а также личного жилья на принадлежащих им на праве собственности землях сельскохозяйственного назначения;

- ограничение ответственности членов кооператива (сейчас она субсидиарная), а также учредителей и директоров по долгам ООО;

- создание комплексного механизма субсидирования затрат на строительство логистическо-сбытовых центров для потребительских кооперативов;

На ПМЭФ состоится "Бизнес-диалог Россия - Франция"

- повышение критериев отнесения предприятий к субъектам МСП по обороту, не повышавшихся с 2016 года, а также по численности с учетом специфики отраслей;

- законодательное ограничение темпов роста регулируемых цен (тарифов) для МСП не выше инфляции;

- принятие правил недискриминационного доступа МСП к услугам цифровых платформ;

- создание переходного налогового режима для акселерационного роста отдельных отраслей (туризм, общепит, клининг, охранные услуги, производство спортивных товаров и т. д.) с существенным снижением ставки НДС;

- ограничение роста имущественных налогов от кадастровой стоимости и муниципальных арендных платежей за землю темпами не выше инфляции;

- предоставление самозанятым права сдавать внаем апартаменты;

ПМЭФ-2021 состоится с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности

- запуск новой программы финансовой поддержки по инвестиционным кредитам МСП по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, и сроком кредитования до 10 лет;

- создание ипотечного продукта для покупки субъектами МСП производственных объектов и промпредприятий;

- возврат в нацпроект по МСП мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности с финансированием из федерального и региональных бюджетов.

"Думаю, что на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который пройдет в стартовый день ПМЭФ-2021, мы уже обсудим все предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, подготовленные Федеральным Собранием по поручению президента. Надеюсь, что все наши предложения войдут в их число", - отметил Александр Калинин.

Экономика Бизнес Малый бизнес Экономический форум в Санкт-Петербурге

Главное сегодня

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая