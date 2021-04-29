Поддержку МСП рассмотрят на Российском форуме малого и среднего предпринимательства

Вопросы развития малого и среднего бизнеса традиционно являются важной частью деловой повестки Петербургского международного экономического форума. Активная дискуссия экспертного сообщества по применению комплекса мер поддержки МСП в новых экономических условиях продолжится в рамках Российского форума малого и среднего предпринимательства, который состоится 2 июня, в стартовый день ПМЭФ-2021. Организатором форума выступает фонд Росконгресс.

"Малый и средний бизнес - важная составляющая экономики, и от того, насколько сегодня будут эффективными меры поддержки такого предпринимательства, во многом зависит благополучие страны. Во время пандемии правительство России реализовало комплекс мер, который позволил малому бизнесу выстоять в этот непростой год. Наша дальнейшая задача - максимально интегрировать программы поддержки в период выхода из кризиса и стимулировать развитие малого и среднего предпринимательства", - отметил советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В рамках реализации Послания президента России Федеральному Собранию "Опора России" направила свои предложения по поддержке малого и среднего бизнеса председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину. Также по поручению председателя правительства Михаила Мишутина предложения "Опоры России" по поддержке малого и среднего бизнеса были направлены в правительство РФ.

По словам президента "Опоры России" Александра Калинина, реализованные во время пандемии и спада экономической активности меры поддержки малого и среднего бизнеса помогли не допустить существенного сокращения этого сектора экономики и сохранить рабочие места, в том числе и потому, что государство прислушивалось к бизнесу по большинству вопросов, касающихся разработки и реализации мер поддержки. "Мы считаем, что вообще все новые регуляторные меры должны быть предварительно обсуждены с бизнес-сообществом и ни в коем случае любое новое законодательство не должно ухудшать положения малого бизнеса и дискриминировать бизнес по размеру", - говорит Александр Калинин.

"Опора России" предлагает реализовать ряд мер в налоговой и финансовой сферах для расширения рынков сбыта, снижения издержек и рисков ведения предпринимательской деятельности, а также ее популяризации.

В числе основных предложений:

- принятие поправок в КоАП - приравнивание размера административного штрафа для малых предприятий к штрафам индивидуальных предпринимателей, что приведет к кратному снижению размера штрафов для малого бизнеса;

- повышение до 30% минимальной квоты госзакупок и закупок крупнейших госкомпаний у субъектов малого и среднего бизнеса;

- отмена требований по обязательной репатриации валютной выручки при внешнеэкономических контрактах для несырьевого экспорта и существенное снижение административной ответственности;

- принятие после широкого, в том числе общественного, обсуждения законопроекта о регулировании нестационарной и мобильной торговли;

- либерализация требований для МСП по торговле подакцизными товарами на малых площадях, учитывая внедрение маркировки продукции и развитие онлайн-торговли;

- создание законодательной возможности для фермеров заниматься строительством помещений для переработки произведенной продукции, а также личного жилья на принадлежащих им на праве собственности землях сельскохозяйственного назначения;

- ограничение ответственности членов кооператива (сейчас она субсидиарная), а также учредителей и директоров по долгам ООО;

- создание комплексного механизма субсидирования затрат на строительство логистическо-сбытовых центров для потребительских кооперативов;

- повышение критериев отнесения предприятий к субъектам МСП по обороту, не повышавшихся с 2016 года, а также по численности с учетом специфики отраслей;

- законодательное ограничение темпов роста регулируемых цен (тарифов) для МСП не выше инфляции;

- принятие правил недискриминационного доступа МСП к услугам цифровых платформ;

- создание переходного налогового режима для акселерационного роста отдельных отраслей (туризм, общепит, клининг, охранные услуги, производство спортивных товаров и т. д.) с существенным снижением ставки НДС;

- ограничение роста имущественных налогов от кадастровой стоимости и муниципальных арендных платежей за землю темпами не выше инфляции;

- предоставление самозанятым права сдавать внаем апартаменты;

- запуск новой программы финансовой поддержки по инвестиционным кредитам МСП по ставке, равной ключевой ставке ЦБ, и сроком кредитования до 10 лет;

- создание ипотечного продукта для покупки субъектами МСП производственных объектов и промпредприятий;

- возврат в нацпроект по МСП мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности с финансированием из федерального и региональных бюджетов.

"Думаю, что на Российском форуме малого и среднего предпринимательства, который пройдет в стартовый день ПМЭФ-2021, мы уже обсудим все предложения по поддержке малого и среднего бизнеса, подготовленные Федеральным Собранием по поручению президента. Надеюсь, что все наши предложения войдут в их число", - отметил Александр Калинин.