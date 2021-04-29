Подведены итоги 43-го Московского Международного кинофестиваля

На Московском Международной кинофестивале у каждого - будь он зритель либо участник - своя история. В этом году с 43-м по счету киносмотром совпало много событий - и премия "Ника", и спектакль Никиты Михалкова "12" в Большом театре, и другие мероприятия. Однако, ММКФ без зрителей не остался.

Никита Сергеевич Михалков на традиционном брифинге перед закрытием кинофестиваля огласил цифры. За неделю, что проходил ММКФ - с 22 по 29 апреля - было 447 киносеансов, на которых показали 210 фильмов. "Это много!" - отметил мэтр. Зрителей на этих сеансах было 32 тысячи человек. Для сравнения - в прошлом году было 27 тысяч. В этом году на ММКФ было в три раза больше иностранных гостей из таких стран, как США, Германия, Израиль, Куба, Иран и других. 81 кинематографист приехал к нам из-за рубежа. А в прошлом году гостей - кинодеятелей было всего 25 человек. В целом на фестивале в этом году аккредитовано более 4200 гостей, участников и представителей СМИ. Это на 110 человек больше, чем в прошлом году. Михалков подчеркнул, что такие цифры связаны еще и с тем, что перенесен срок проведения фестиваля - с конца июня на конец апреля. На вопрос обозревателя "РГ" о том, не мешало ли кинофестивалю то, что в конце апреля "сошлись" многие события - и кинопремия "Ника", и премьера спектакля Михалкова "12" в Большом театре - Никита Сергеевич ответил, что все эти мероприятия проходят в пределах одной страны, и каждый зритель волен выбирать, куда именно ему идти, тем более, что все активности - равноценны. "Вот Чемпионат Мира по футболу - это, конечно, бомба, которая оттягивает все внимание на себя", - пошутил Михалков, намекая на тот факт, что перенос ММКФ как раз случился из-за ЧМ по футболу.

Михалков признался, что для него фестиваль - площадка для дискуссий. "Ты можешь соизмерять свою дорогу с тем, что происходит в мире", - сказал мэтр.

"Соизмерять свою дорогу" на церемонию закрытия многие приехали с опозданием - одновременно проходила репетиция Парада Победы - центр города был перекрыт. Другие гости фотографировались на фоне украшений Mercury - ювелирная компания предоставляет на фестиваль и драгоценности для звезд, и уникальные призы. Ведущий Алексей Агранович поблагодарил всех собравшихся, как добравшихся, и, словно в продолжение слов Михалкова сказал, что в наше время фестиваль нужен еще и потому, что это - гид по современному кинематографу. И, пожалуй, впервые на церемонии закрытия кинофестиваля зрители громко поаплодировали команде отборщиков ММКФ - Кириллу Разлогову, Андрею Плахову, Стасу Тыркину, Петру Шепотиннику, Асе Колодижнер, Сергею Мирошниченко, Григорию Либергалу, Ольге Артемьевой и Андрею Щиголеву.

Гран-при 43-го ММКФ вручал член жюри, бразильский кинорежиссер Карим Айнуз. Награду получил фильм #засранка. И, кстати, это роднит ММКФ с Берлинале этого года. На нем тоже победило румынское кино, тоже с не совсем приличным названием, и тоже про интернет-буллинг. Приз получил румынский режиссер Андрей Хуцуляк. Он рассказал что по образованию он - театральный актер. И в свое время он читал интервью. Никиты Михалкова, где тот сказал, что для того, чтобы фильм получил международное признание, он в первую очередь должен быть близок своей родине. По такому принципу Хуцуляк снимал и свое кино.

Этой же картине жюри присудило еще один приз - за лучшую женскую роль. Его вручал Милош Бикович - также член жюри основного конкурса.

"За деликатность и то, что выражает больше чем то, что ролью предназначено" - с такой формулировкой присудили приз актрисе Андреа Грэмоштяну. Приз также получал режиссер фильма Андрей Хуцуляк. "Должен сказать, что это была первая роль Андреа в полнометражном кино. До этого она больше снималась на телевидении. К сожалению, существует предубеждение, что актеры, которые снимаются для телевидения, не играют должным образом в кино. Но Андреа развеяла своей работой это предубеждение", - сказал Хуцуляк.

Специальный приз жюри композитор Юрий Потеенко назвал эксклюзивным. Его получил фильм "Кровопийцы" немецкого режиссера Юлиана Радльмайера. Статуэтку Святого Георгия приняла сопродюсер картины Юлия Мишкинене, которая выразила надежду, что следующий свой фильм режиссер будет уже полностью снимать в России.

Приз за лучшую режиссуру обосновал для гостей и участников фестиваля председатель жюри Брийянте Мендоса. Дистанционно, с экрана. Награду получил Алексей Федорченко за изумительно красивый фильм "Последняя "Милая Болгария". Алексей рассказал, что они с командой тщательно занимались киноязыком. Из выступления Федорченко запомнилась фраза "Депрессия пройдет, а яблоня расцветет" - главный герой картины - мичуринец.

"Святого Георгия" за лучшую мужскую роль присудили актеру иранского фильма "Сын" по имени Сохейл Гханнадан Его получила режиссер картины Нушин Мераджи. "Актер постарался вжиться в роль и сблизиться с персонажем", - рассказала она. Лента рассказывает о человеке, который всю жизнь прожил с матерью, но когда она умерла, в его реальность пришли другие люди...

Награду в конкурсе документального кино вручал киновед и журналист Лев Карахан. Он напомнил строчку поэта Джона Дона "Когда звонит колокол, он звонит по тебе" из эпиграфа к известному роману Эрнеста Хемингуэя. Карахан сказал, что документальное кино помогает услышать "колокол времени". Награду получил шведский фильм "Сабайя" - о курдских девушках, которые находятся в плену у террористов, режиссер Хогир Хирори. Международная премьера картины состоялась в январе этого года на фестивале Sundance. Специальный приз жюри был вручен и картине 25-летней Юлии Серьгиной, ученицы известного кинематографиста Сергея Мирошниченко - "Амурская Голгофа". До этого обеим этим картинам были вручены Призы Гильдии неигрового кино и телевидения.

Приз за лучший короткометражный фильм вручали Джеймс Тратас и Денеш Надь. "Этот фильм говорит о нашем опыте с отточенной иронией", - так пояснили они свой выбор. Лауреатом стала картина "Коллеги". Для режиссера Яниса Александра Кифера - это первая в жизни награда.

А приз имени Константина Станиславского "Верю!" - за покорение вершин актерского мастерства - получил в этом году Сергей Никоненко. Народному артисту России, любимцу зрителей в этом году исполнилось 80 лет.