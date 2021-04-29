Подведены итоги 6-й премии рынка недвижимости Move Realty Awards

Новости

В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня 14:12
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном 14:10
Вильфанд не исключил выпадение снега в мае 14:05
В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
"Локомотив" примет "Динамо" в Химках из-за дисквалификации стадиона 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 15:04
Рубрика: Экономика

Подведены итоги 6-й премии рынка недвижимости Move Realty Awards

В Москве 21 апреля прошла церемония вручения ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards.
Фото: Move.ru Фото: Move.ru
Фото: Move.ru

В мероприятии приняли участие 1086 специалистов рынка недвижимости - представители строительных компаний и рекламных агентств, архитекторы, а также журналисты профильных и федеральных СМИ. Всех участников ждала не только официальная часть мероприятия, но и дружеское общение с коллегами в неформальной обстановке.

Экспертный совет премии выбрал победителей в 28 номинациях среди 185 анкет от 71 компании. Так, проектом года премиум-класса в столице был выбран "Символ" от Донстрой, а "Девелопером года" эксперты назвали ГК "Кортрос".

Генеральный партнер премии Artox Media Digital Group провел независимую оценку компаний-участников и составил рейтинг застройщиков "Репутация глазами веб-пользователя". В ходе исследования были проанализированы 34 компании-застройщика, подавших заявки на участие в рейтинге по ключевым репутационным показателям. Были награждены призеры рейтинга ТОП-3, и вручены специальные номинации "Скорость реакции в социальных сетях" и "Объем релевантных упоминаний в сети". Данный проект был реализован впервые. Рейтинг поможет профессионалам рынка оценить реальный потенциал лидеров отрасли по работе с репутацией бренда. Полный список победителей премии и исследование Artox Media Digital Group уже доступны на сайте мероприятия.

Экономика Недвижимость

Главное сегодня

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая