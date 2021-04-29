Подведены итоги 6-й премии рынка недвижимости Move Realty Awards

В Москве 21 апреля прошла церемония вручения ежегодной профессиональной премии в сфере недвижимости Move Realty Awards.

В мероприятии приняли участие 1086 специалистов рынка недвижимости - представители строительных компаний и рекламных агентств, архитекторы, а также журналисты профильных и федеральных СМИ. Всех участников ждала не только официальная часть мероприятия, но и дружеское общение с коллегами в неформальной обстановке.

Экспертный совет премии выбрал победителей в 28 номинациях среди 185 анкет от 71 компании. Так, проектом года премиум-класса в столице был выбран "Символ" от Донстрой, а "Девелопером года" эксперты назвали ГК "Кортрос".

Генеральный партнер премии Artox Media Digital Group провел независимую оценку компаний-участников и составил рейтинг застройщиков "Репутация глазами веб-пользователя". В ходе исследования были проанализированы 34 компании-застройщика, подавших заявки на участие в рейтинге по ключевым репутационным показателям. Были награждены призеры рейтинга ТОП-3, и вручены специальные номинации "Скорость реакции в социальных сетях" и "Объем релевантных упоминаний в сети". Данный проект был реализован впервые. Рейтинг поможет профессионалам рынка оценить реальный потенциал лидеров отрасли по работе с репутацией бренда. Полный список победителей премии и исследование Artox Media Digital Group уже доступны на сайте мероприятия.